新北耶誕城周邊4家高樓餐廳！吃飯就能賞燈　這家吃到飽還送龍蝦

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📍Asia49亞洲料理及酒廊
位在49樓，可看到滿城盛況還眺望101大樓美景，今年仍與耶誕城同步，即日起至2024年1月1日，全天候推出集吃喝玩樂於大成的「歲末饗宴」、「耶誕特調」和「歡樂下午茶」。
東南亞料理主廚黃愛珍為歲末佳節設計的佳餚，像是「老檳城肉骨茶」，口味師法檳城市中心一間老字號肉骨茶店，用當歸、桂皮、八角、甘草、紅棗、白胡椒粒等，加入老抽、生抽，加入川燙過的豬肚、五花肉和排骨等；再用來自大馬的香料包外加烤香的10多顆整球蒜頭熬煮，最後加黑醬油調色且調味，茶湯潤澤甘甜。還有同為湯菜的「酒香上湯啦啦」，及「越式鐵板豬扒」、「潮州脆皮蠔煎」等共6道。
📍50樓Cafe自助餐廳
即日起至2024年1月1日推「海陸慶典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，包含爐烤美國牛排，還有新登場的「鐵板現煎骰子和牛」、「奶油麥年煎魚」、「油封鴨」兩道法式特色料理。
週五晚餐及假日全天候加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「焗烤波士頓龍蝦」半隻及「松葉蟹腳」一副，同時也端出應景的「現切香料火腿」、「聖誕火雞」、「水果熱紅酒」等。現場同時有各式生猛海鮮包含淡菜、旭蟹、小章魚、澎湖小卷等，蒸籠區則有台西白蝦、秋蟹以及每日從北海岸現撈的二至三種魚獲，日料區更不分平假日供應鮭魚生魚片及炙燒鮭魚握壽司，另有旗魚、鯛魚、鰹魚、竹筴魚、水針魚、鮪魚、鯽魚可盡情享用。
📍望月樓
位在48樓，擁有「新北第一粵菜」稱號，由港廚蘇權暉坐鎮掌杓，擅長廣東老菜，但又賦予新意，主廚的招牌菜不勝枚舉，像是費時費工的「柚子片皮手撕雞」、「臘味炒蠔鬆」(主廚自製蠔豉)，更有創意菜「松露蜜汁叉燒」，將慣用的梅花肉改為五花肉，同時也在大家熟悉的蜜汁風味上再以松露醬妝點，吃起來肥潤甜香，另有「蛤蜊薑蔥牛肉煲」、「豉椒炒鵝腸」等，都是招牌菜式。
📍典藏33
位在新北市政府辦公大樓，搭乘18、19號電梯直到33樓可抵達。主打各式歐陸西式料理，義式燉飯、排餐、下酒小菜等，搭配精選酒款。聖誕節期間，也將推出專屬聖誕套餐。來到這裡，若再往下一層，則是新北市政府大樓觀景瞭望台，免費就可欣賞城區燈光秀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！