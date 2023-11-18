加薩人「剛南遷又被要求西移」　以軍擬往南攻哈瑪斯

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了逃離以色列對加薩市（Gaza City）的攻擊，數十萬名巴勒斯坦人才剛逃到加薩走廊（Gaza Strip）南部，但以色列再度發出撤離警告，可能會迫使他們與汗尤尼斯市（Khan Younis）的居民再度遷移，導致嚴峻的人道危機惡化。汗尤尼斯原本人口有40多萬人。
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，造成約1200人死亡並擄走240名人質後，以色列矢言將殲滅控制加薩走廊的哈瑪斯。
自那之後，以色列大舉轟炸加薩市，將多數地區夷為平地，並命令減少加薩走廊整個北半部的人口，導致加薩走廊230萬名巴勒斯坦人中有約2/3的民眾無家可歸。許多已逃出的人擔憂他們將永久流離失所。
加薩衛生當局今天上修死亡人數，公布有1萬2000多人在以軍陸空攻勢中喪生，其中5000人是孩童。聯合國認為這些數據可信，但由於難以蒐集資訊，現在不常更新傷亡數據。
以色列昨晚在汗尤尼斯東部地區空投傳單，請當地民眾撤離至避難處，示意當地將有軍事行動。
芮格夫說，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將必須挺進汗尤尼斯，將哈瑪斯戰士趕出地道與地堡，但在西邊建築較不密集的地區，沒有這類「龐大基礎設施」存在。
他又說：「我相當確定（如果西遷），他們將不用再度遷徙。我們要求他們搬到一個可望有帳篷與戰地醫院的地方。」
他說，由於西部地區更靠近與埃及接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），人道救援物資可「盡快」運至。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121118
更多「以巴戰火再起」相關新聞。