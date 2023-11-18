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加薩人「剛南遷又被要求西移」　以軍擬往南攻哈瑪斯

▲以色列對加薩南部城市汗尤尼斯的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列對加薩南部城市汗尤尼斯的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社加薩/耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列對加薩南部城市汗尤尼斯的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處，這是以軍在控制北加薩後計劃挺進南部攻擊哈瑪斯的最新跡象。

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路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚芮格夫（Mark Regev）今天告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們要求民眾再度遷徙。我知道這對許多人來說並不容易，但我們不想看到平民捲入戰火。」

為了逃離以色列對加薩市（Gaza City）的攻擊，數十萬名巴勒斯坦人才剛逃到加薩走廊（Gaza Strip）南部，但以色列再度發出撤離警告，可能會迫使他們與汗尤尼斯市（Khan Younis）的居民再度遷移，導致嚴峻的人道危機惡化。汗尤尼斯原本人口有40多萬人。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，造成約1200人死亡並擄走240名人質後，以色列矢言將殲滅控制加薩走廊的哈瑪斯。

自那之後，以色列大舉轟炸加薩市，將多數地區夷為平地，並命令減少加薩走廊整個北半部的人口，導致加薩走廊230萬名巴勒斯坦人中有約2/3的民眾無家可歸。許多已逃出的人擔憂他們將永久流離失所。

加薩衛生當局今天上修死亡人數，公布有1萬2000多人在以軍陸空攻勢中喪生，其中5000人是孩童。聯合國認為這些數據可信，但由於難以蒐集資訊，現在不常更新傷亡數據。

以色列昨晚在汗尤尼斯東部地區空投傳單，請當地民眾撤離至避難處，示意當地將有軍事行動。

芮格夫說，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將必須挺進汗尤尼斯，將哈瑪斯戰士趕出地道與地堡，但在西邊建築較不密集的地區，沒有這類「龐大基礎設施」存在。

他又說：「我相當確定（如果西遷），他們將不用再度遷徙。我們要求他們搬到一個可望有帳篷與戰地醫院的地方。」

他說，由於西部地區更靠近與埃及接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），人道救援物資可「盡快」運至。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121118

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