藍白民調喬不攏！葉元之護盤未破局 遭李正皓酸：要畫叉叉了？
藍白合驚傳恐破局？本月15日，藍白政黨協商，決議由民調數據，來決定2024總統大選正副人選，未料18日上午卻傳出，雙方因為民調數據認知有落差，導致遲遲無法取得共識，原定18日公布的結果也臨時喊卡。18日上午10點30分，柯文哲陣營將召開記者會，說明協商過程及原因。國民黨立委候選人葉元之，在臉書PO出藍白合看板，強調「目前藍白尚未破局」，還嗆綠委羅致政帶小三上摩鐵等，結果留言區遭政治名嘴李正皓酸「是不是真的要畫叉叉了？」
記者林盈君／綜合報導
據了解，藍白合因民調「誤差範圍」認定談不攏。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（18日）說明，若依統計誤差計算民調，侯柯配、柯侯配是5比1；但民眾黨代表雖然也認同統計學上的誤差就是正負3％，但柯文哲主張的是贏3％禮讓，因此若依照民眾黨標準，侯柯配對柯侯配是3比3。
根據3位民調統計專家檢視，9份民調中民眾黨代表認為3份有問題應排除不計，國民黨代表認為這3份沒有問題應列入採計，雙方在這3份民調是否列入採計未達成共識，不過國民黨也同意先擱置這3份。
3位專家檢視另外6份民調結果，若依統計誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為5比1。民眾黨代表認為，應以柯文哲主席一直以來主張的3%誤差（以隨機抽樣的樣本數1068份、95%信心水準為例，抽樣誤差為3%）計算，「侯柯配」對「柯侯配」為3比3。民眾黨代表認為，雙方對於「兩黨協商共識」第三點看法存有差異，基於以上兩點未達成共識，建議延長討論，擇期再議。