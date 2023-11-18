「國民黨耍老千、民進黨灌票」 江和樹：支持者不可能接受侯柯配
藍白合再次卡關，將重回政黨協商。民眾黨台中市黨部主委江和樹怒批整個民調過程就是「國民黨耍老千、民進黨在灌票」，並指出包括他在內，7成以上民眾黨支持者無法接受「侯柯配」，他呼籲柯文哲勇敢做自己、義無反顧拚一次，「再這樣下去我們會整個滅黨，藍白都不必選了！」
記者顏幸如／台中報導
民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹昨批評國民黨耍老千，國民黨台中市黨部臉書暗示支持者若接民調電話，要自稱是20-29的歲的年輕族群，可獲得3倍加權，今（18）日他再痛批國民黨在民調結果出爐後，原本說好讓3%，最後不甘願要6%。江和樹說，柯文哲這次願意讓分，被柯粉罵得要死，罵到都掉眼淚了，都不是為了自己，是為了台灣好、是為6成以上希望政黨輪替的人民。
江和樹表示「我要跟阿北說，如果是『侯柯配』，有7成支持者不會投，連我自己都投不下去！」他以柯文哲常用的口號向柯文哲喊話「請勇敢做自己，義無反顧拚一次！我們勇敢面對，我們一定會贏！」並指出民眾黨若繼續讓下去，很可能整個滅黨，大家都不必選了。
江和樹也批評民進黨介入灌票，他指歷來南部的民調，侯友宜不曾贏過柯文哲，「現在居然全部浮起來。代表民進黨最擔心的就是柯文哲」。他指出有6成民眾認為「柯侯配」能當選，既然百年大黨不願意回應民眾的期待，柯文哲就不必再讓步了。