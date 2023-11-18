國民黨嗆黃珊珊別用「柯學」阻礙藍白合 統計誤差就是正負3％
藍白合瀕臨破局，在民調認定上，白營不認「統計誤差範圍」。國民黨智庫副執行長凌濤表示，民眾黨主戰派就是排除一切對他們不利的民調，只留下對他們有利的，但就算如此，他們不過是跟國民黨總統參選人侯友宜打成3比3平手，民眾黨主戰尊重真正的統計學，一千多份樣本統計誤差就是正副3個百分點，民眾黨主戰派難道在藍白合最到最後一刻，還要阻礙藍白合進行?
記者余祥／台北報導
凌濤指出，民眾黨堅持要排除對他們不利的全市話民調，堅持要對他們有利的統計解讀數字，但全市話民調有一定基礎，民眾黨卻堅持排除，大家都看在眼裡；至於所謂的「統計誤差」，就是一千多份樣本，在95%信心水準下， 正副3個百分點，不是任何人講的數字。藍白協商第三點寫的就是統計誤差，呼籲民眾黨回到統計的基礎上，討論什麼叫統計誤差。
凌濤說，昨天參與的民調專家，對整體民調跟統計誤差沒有疑義，可是黃珊珊卻不讓民調專家簽名，民眾黨的主戰派難道在藍白合最到最後一刻，還要阻礙藍白合進行?
凌濤說，目前藍白合談判還進行，只能說昨天的民調討論不順暢，國民黨還是會爭取關鍵的24小時做最後努力，希望24小時後能有最好的結果。