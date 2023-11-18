維護空氣品質　中市府啟動「空軍部隊」升空巡查

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環保局說，今年氣候條件明顯影響全台空氣品質，秋冬季又屬空污好發季節，中部地區位於中央山脈背風側，受地形及氣候影響，容易形成背風渦漩導致污染物累積，因此透過「中部空污治理專案辦公室」邀集中部(竹竹苗、彰投雲嘉)縣市，在11月16日同步啟動無人機，希望在大氣條件不佳的情況下，避免人為露天燃燒事件再度發生。
環保局指出，8縣市共出動28名人力、10架無人機，巡查約1,480公頃稻作收割或燃燒好發地區，涵蓋面積約等同22座中央公園，共發現4處燃燒行為，將依法告發處分。
環保局提到，台中市守護空品佈下「天羅地網」，除了有「空軍部隊」升空巡查，還有「地面部隊」透過AI智慧判煙系統同步監控，並擴大巡戈轄內可掌握的農廢露燃好發點位，全力遏止露天燃燒行為；今年共查獲174件露天燃燒，將持續為市民朋友把關，減少空氣污染事件發生，守護環境品質與民眾健康。
環保局長陳宏益表示，農業廢棄物焚燒處理是過時且污染空氣的錯誤行為，目前「最時尚」的作法包含使用益菌肥，除了提高稻稈的腐熟效率，也可增加土壤肥力促進作物生長；另外，環保局也推出「小農機具免費到府」好康活動來助攻，向民眾推廣就地「粉碎、翻耕、再利用」觀念及多元環保替代措施，希望民眾採行自然有機耕種工法，引領全民綠生活。