NBA／Wembanyama砍27分！馬刺後勁不足120:129輸國王 苦吞7連敗
聖安東尼奧馬刺在開季前5場比賽後，開始陷入連敗深淵，超級新星Victor Wembanyama今（18）日在對沙加緬度國王一戰攻下27分，但仍難帶領球隊在主場取勝，終場以120:129吞下近期7連敗。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽馬刺打出9:0開局，一度以23:5領先國王，但很快遭到對手反撲，Domantas Sabonis和Malik Monk發揮出色，讓客隊守節打完僅落後2分。次節國王很快連得6分將比分超前，雙方展開激烈拉鋸，半場打完形成62:62平手。
易籃再戰後，國王連得6分、之後再打出一波7:0小高潮拉開比分，此時Wembanyama挺身而出，個人連砍5分，助馬刺三節打完追到只剩1分。但聖城之後得分效率直線下降，最終也以120:129落敗。
這場比賽雙方進攻端都有出色發揮，Wembanyama全場26投12中，斬獲27分9籃板；禁區搭檔Zach Collins也有28分8籃板5助攻的精彩表現，Keldon Johnson拿到21分9籃板7助攻。
國王方面，De'Aaron Fox砍下43分8籃板7助攻，Sabonis則有27分14籃板7助攻，Monk斬獲20分8助攻。