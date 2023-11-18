張鈞甯被爆祕戀小3歲馬來西亞導演！計畫年底結婚 不否認回應了
張鈞甯原本和多年摯友阮經天約定好，若2人50歲都未嫁未娶就要湊一對結婚，但如今看來阮經天甭等了。張鈞甯今（18）日被爆祕戀小3歲馬來西亞導演柯汶利，男方甚至已通過擁有超高標準的張媽媽那關，彼此情投意合、論及婚嫁，有機會在年底成婚。關於女神喜事降臨的各種傳聞，張鈞甯經紀人王旻玲表示：「她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是。」沒承認卻也沒否認。
記者蔡依庭／台北報導
41歲張鈞甯情史包括趙又廷、張翰、邱澤等，也曾和關中女兒關雲娣的老公林哲樂交往，但唯一認愛的只有CEO黃凱偉。女神的感情一直是被關注的焦點，根據《壹蘋新聞網》指出，她和馬來西亞導演柯汶利合作過3部作品，最有名的就是《唐人街探案》，2人情投意合且論及婚嫁。
柯汶利出生於馬來西亞檳城，是台灣世新大學雙學位畢業，研究所就讀台北藝術大學電影所導演組，已經取得台灣永久居留證。他擅長懸疑風格，在對岸口碑和流量都不錯，是新一代頗被看好的年輕導演。2014年，他曾以短片《自由人》拿下金鐘獎導演、迷你劇集、編劇和音效4獎，更代表台灣入圍奧斯卡金像獎「最佳實境短片獎」前10名，非常有才華。
張鈞甯情歸柯汶利的消息是真是假，張鈞甯透過經紀人回應：「鈞甯目前都在忙新電影項目的籌備，她在每個人生階段有自己的安排，工作和感情都是，有好消息的話會再分享給大家，謝謝大家的關心。」雖沒直接承認，但也沒有否認。
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