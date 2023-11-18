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許瑋甯閃婚2年甜摟邱澤！余文樂慶生趴同框　曬恩愛羨煞粉絲

▲許瑋甯（右二）從背後摟著邱澤，在余文樂的慶生趴放閃。（圖／余文樂IG）
▲許瑋甯（右二）從背後摟著邱澤，在余文樂的慶生趴放閃。（圖／余文樂IG）

記者江芷稜／綜合報導

演藝圈明星夫妻檔邱澤與許瑋甯，結婚2年卻十分低調，極少在公眾場合同框，不過兩人共同友人不少，每次明星聚會才有機會看見這對男女神合體，港星余文樂最近慶祝42歲生日，在台灣和友人聚會慶生，終於看見邱澤、許瑋甯親密同框，她從背後擁抱老公燦笑，讓影迷相當驚喜。

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▲藍心湄（前）是邱澤、許瑋甯的證婚人，在她的鼓勵下，邱澤順利抱得美人歸。（圖／翻攝自陳美鳳FB）
▲藍心湄（前）是邱澤、許瑋甯的證婚人，在她的鼓勵下，邱澤順利抱得美人歸。（圖／翻攝自陳美鳳FB）
▲邱澤李李仁。（圖／陶晶瑩臉書）
▲邱澤（左）和李李仁在藍心湄的慶生趴高歌，被虧要組男團。（圖／陶晶瑩臉書）
港星余文樂與模特兒老婆王棠云結婚後，近年定居在台灣，與台星交情不錯，他13日慶祝42歲生日，事後在IG上傳與好友們聚會的合照，捧著生日蛋糕說感謝，不過畫面裡不見摯友彭于晏，反倒是出現周興哲、邱澤、許瑋甯等人。閃婚的邱澤、許瑋甯難得在公開場合同台，許瑋甯將手放在老公肩膀上，親密從後面摟著另一半，火速閃瞎大票網友。

▲許瑋甯、邱澤罕見同框放閃。（圖／翻攝自IG）
▲許瑋甯、邱澤私下罕見合體放閃，只有在其他人的聚會裡才會難得同框。（圖／翻攝自IG）
比起許瑋甯交友廣闊，低調的邱澤很少曬出私人照片，上回他出席好友藍心湄的生日趴，難得拿起麥克風唱歌，被陶晶瑩笑說要跟李李仁組成男團，這次又現身余文樂的慶生餐敘，臉上滿面紅光，似乎小酌了一番。有人好奇余文樂與邱澤怎麼認識，其實去年余文樂推出NFT時，不少藝人都力挺，當時就包括邱澤、許瑋甯和周興哲。


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