許瑋甯閃婚2年甜摟邱澤！余文樂慶生趴同框 曬恩愛羨煞粉絲
演藝圈明星夫妻檔邱澤與許瑋甯，結婚2年卻十分低調，極少在公眾場合同框，不過兩人共同友人不少，每次明星聚會才有機會看見這對男女神合體，港星余文樂最近慶祝42歲生日，在台灣和友人聚會慶生，終於看見邱澤、許瑋甯親密同框，她從背後擁抱老公燦笑，讓影迷相當驚喜。
記者江芷稜／綜合報導
港星余文樂與模特兒老婆王棠云結婚後，近年定居在台灣，與台星交情不錯，他13日慶祝42歲生日，事後在IG上傳與好友們聚會的合照，捧著生日蛋糕說感謝，不過畫面裡不見摯友彭于晏，反倒是出現周興哲、邱澤、許瑋甯等人。閃婚的邱澤、許瑋甯難得在公開場合同台，許瑋甯將手放在老公肩膀上，親密從後面摟著另一半，火速閃瞎大票網友。
比起許瑋甯交友廣闊，低調的邱澤很少曬出私人照片，上回他出席好友藍心湄的生日趴，難得拿起麥克風唱歌，被陶晶瑩笑說要跟李李仁組成男團，這次又現身余文樂的慶生餐敘，臉上滿面紅光，似乎小酌了一番。有人好奇余文樂與邱澤怎麼認識，其實去年余文樂推出NFT時，不少藝人都力挺，當時就包括邱澤、許瑋甯和周興哲。
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