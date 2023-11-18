啦啦隊不怕冷氣團狂曬福利！奶昔比基尼鬥慈妹 甜喊：借我窩一下
富邦球團啦啦隊Fubon Angels，靠著洗腦又強大的應援成功走紅，成為北台灣最知名的啦啦隊，再加上女孩們都隱藏著火辣身材，各有各的特色，總是能吸引球迷討論與關注。怎料，兩大女神慈妹、奶昔昨（17）日不約而同曬出比基尼泳裝照，再次掀起暴動，溫暖地陪伴大家度過冷氣團。
記者詹鎰睿／綜合報導
奶昔先是在IG上貼出福利泳裝照，面對強大的冷氣團來襲，她則害羞地在文章中喊話，「今天好冷喔！你的懷裡要借我窩一下嗎？」不忘分享前幾天到泰國曼谷旅遊的好心情，直呼：「我的心還在好熱的曼谷呀！」可以見到奶昔特別穿上一款貝殼造型的比基尼，展現一如既往的好身材。讓好友紛紛大讚，「OMG我融化ㄌ」、「看到妳我好熱！」
而作為陣上人氣擔當的學姐慈妹，不到一個鐘頭也曬出庫藏多日的夏天性感福利照，「今天好冷R，工作到發抖，只好讓大家看一下更冷的，要注意保暖嘿！」雖然泳裝相當危險，上下只有綁一個蝴蝶結，隨時都有可能鬆脫，但慈妹仍展現嬌小又充滿線條的好身材，不忘對著鏡頭甜笑，透露出熱愛潛水與海洋的個性，同樣引爆粉絲討論，「妳這樣我希望可以下雪」、「這看了會熱吧！」
事實上，Fubon Angels人才濟濟，常常誕生出許多強大的女孩，除了三本柱慈妹、秀秀子、丹丹，還有去年才升上正式生的奶昔，以及今年才宣布回鍋的Jessy，更別說近日更請來「釜山女神」李皓禎助陣，另外還添加4位從練習生轉正的女孩，非常有望再度拿下職籃PLG的年度啦啦隊，完成3連霸的目標。
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