台籃涉賭風暴／裕隆8名涉案球員確定遭解約 球團：最高道德標準
籃球假球案持續延燒，SBL裕隆納智捷籃球隊多名球員涉案，12名被告中、有8人是球員，其中年度MVP柯旻豪還遭聲押。裕隆球團今（18）日也發出聲明，強調最高道德標準處理，遭聲押或交保球員就直接終止合約。
記者黃建霖/綜合報導
裕隆聲明如下：「針對昨（11／17）日士林地檢署偵查球員涉嫌打假球情事，本球團深感痛心，為尊重司法並全力配合檢調機關調查，在司法調查期間，球團秉持最高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，本球團依約立即終止契約，絕不寬貸。」
本月17日，檢調針對假球案擴大規模搜索，帶回16人約談，包括裕隆前、現任教練和球員，另外還有組頭及賭客，共16人，其中曾拿下年度MVP的球員柯旻豪，訊後被當庭逮捕，檢方之後向法院聲請羈押，同隊的其他7名球員則以10-30萬元的金額不等交保。根據裕隆上述聲明，他們都確定被球團解約。
有關外界盛傳裕隆隊可能解散一事，球團也做出回應表示，雖然這次事件對球隊戰力造成重大影響，但「仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範」。言下之意，之後可能會繼續參戰下一季SBL賽程。