秀9份民調「從來沒有讓6％」　朱立倫：統計誤差不是我發明或改變

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朱立倫說，大家原本都期待今天有圓滿結果，但歷經4個多小時學者專家討論，針對7到11日總共有9份對比式民調討論，這也符合15日跟柯文哲、侯友宜、跟他在前總統馬英九見證下簽下的6點協議，當時第3點，就是「統計誤差範圍內」，由侯柯配贏一點，這個非常清楚。
至於什麼叫統計誤差，朱立倫說，他本身是教授，他特別把統計誤差的公式跟柯文哲明確說明，統計誤差是要看樣本數多少，若1068份就是正負三個百分點，若2000份左右是正負2.2個百分點，若3000份正負1.7個百分點，他當天跟柯文哲講不要再討論讓3％、5%，就尊重統計結果，只要在統計誤差範圍內，這叫平手，那平手狀況柯文哲也說由侯柯勝出。
朱立倫強調，當時藍白談的共識就寫了「統計誤差」，他也非常詳細講的柯文哲聽，後來柯文哲在幾次談話中都講在統計誤差範圍內接受侯柯配，這都很清楚。
「統計誤差不是我可以發明或改變」，朱立倫表示，從來沒有讓6%這件事，是用統計誤差內，由侯柯配得一點，三位專家包括民眾黨代表也不敢否認統計誤差的這個事實，但仍堅持柯文哲講的是3%，也就是是正負1.5個百分點。
朱立倫說，在統計學上樣本數要擴大就可以正負1.5個百分點，但若沒有，硬要用1.5個百分點，就不是統計學，而是人工抽樣的誤差。
朱立倫也秀出9份民調，若全部採計，侯柯配比柯侯配是八比一，但民眾黨不希望採計三份民調，若先擱置這三份，六份民調是五比一，若依照民眾黨的誤差標準，則是三比三。
朱立倫認為，現在只是「小小的爭議」，民眾都知道15日藍白合了，這是一定要做的，現在只是決定搭配搭擋，希望盡快坐下來，化解爭議，組成團隊，共同打拼。