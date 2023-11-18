YouTube家庭方案驚傳開抓寄生戶！ 國外網友收警告信「需同住」
YouTube動作頻頻，先是阻擋有使用廣告攔截器的用戶，要求強迫觀看廣告或是付費訂閱，除此之外，Premium費用台灣在今年8月也漲了一波，其中家庭方案最狠，最多上漲到520元，不只如此，現在國外又傳出YouTube似乎準備開鍘家庭方案的「寄生帳號」，要求家庭帳戶的用戶需要確認居住在同一地址，否則YouTube Premium權限將在14天內暫停，引發熱議。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube Premium 家庭方案最多可以6個人一起使用，不少人會揪親友一起訂閱，但最近在Reddit上卻有國外網友反映，收到YouTube寄來的警告信，要求確認所有YouTube Premiu的家庭成員必須與管理者居住在同一地址，否則YouTube Premium權限將在14天內暫停，引發討論。
根據外媒AndroidAuthority向YouTube求證，官方表示，本來家庭方案訂閱條款就必須同住，YouTube提到不需要用戶提出形式的居住證明，系統會使用自己的方式來核查家庭方案的資格，當然其中也可能包含IP位置。
此外，國外也有不少網友反應，這項政策並非是新規範，事實上，YouTube官方對YouTube Premium 家庭方案一直都有存在這項規定，家庭成員可以使用不同的 Wi-Fi 網路觀看，但需使用相同的地址。確實，台灣YouTube 訂閱方案內也的確有寫到「訂閱 YouTube 家庭方案後，最多可與 5 名居住於同一地址的家庭成員共用 YouTube 付費會員資格。」至於，是否之後會透過類似偵測 IP 來辨識位置，目前還無法得知。