批馬斯克宣揚「反猶」言論　白宮：違背美國人核心價值

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「大取代」陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃以非白人移民取代白人的種族及文化，這將導致「白人種族滅絕」。
最著名的相關案例是2018年10月27日，美國男子鮑爾斯（Robert Bowers）在匹茲堡（Pittsburgh）的生命樹（Tree of Life）猶太會堂持槍大開殺戒，造成11人喪命、6人受傷。原是卡車司機的鮑爾斯犯案時高喊「所有猶太人都該死」。
媒體監督機構「媒體事務」（Media Matters）發現國際商業機器公司（IBM）和蘋果公司（Apple）等企業的廣告被放在宣傳納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）和納粹黨的內容旁邊後，IBM、蘋果和獅門娛樂公司（Lionsgate）等相繼暫停在X投放廣告。
白宮今天譴責馬斯克15日這則回應文，批評這是「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨」，「違背作為美國人的核心價值」。
白宮發言人貝茨（Andrew Bates）說：「重複這可惡的謊言令人無法接受…尤其一個月前猶太人剛經歷自納粹大屠殺（Holocaust）以來死傷最慘重的一日。」他指的是巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日對以色列發動大規模跨境攻擊。
馬斯克和X平台的代表今天再度拒絕對馬斯克15日的這則爭議回文置評。
X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）昨天寫道：「X非常明確地表明我們在打擊反猶主義和歧視方面所做的努力。（反猶和歧視）在世上任何地方都沒有容身之地，這是醜陋且錯誤的。」
相關民權團體指出，自從馬斯克收購X平台並減少內容審核後，平台上的仇恨言論急遽增加，廣告主紛紛棄用X平台。
近年來，反猶太主義在美國和世界各地不斷竄起，反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）表示，哈瑪斯10月7日襲擊以色列，讓雙方爆發戰爭，美國在這之後的反猶事件比去年同期暴增近400%。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121118