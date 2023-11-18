馬英九稱認同藍白合民調誤差值讓6% 柯文哲反駁：他不是統計專家
「藍白合」民調協商最後一刻傳出破局，柯文哲陣營認為，昨晚民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議。前總統馬英九在11月15日見證協商中表示柯文哲認同民調誤差範圍讓6%，民眾黨主席柯文哲今（18）日表示，馬英九不是民調專家，怎麼會跟他說這個。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊的全國競總舉行記者會，包括競選總幹事黃珊珊、競辦發言人陳智菡、求真民調公司總經理關智宇也陪同出席。媒體詢問馬辦執行長蕭旭岑表示，馬英九在11月15日的見證協商中主張民調誤差正負範圍3%，柯也認同，柯文哲回應表示，國民黨要求沒超過6%的不算，「你覺得可能嗎？」要贏柯文哲6%以上才能當總統候選人，這個到大選也不會贏，會直接崩盤。
柯文哲說，「馬總統不是統計專家，怎麼會跟我說這個？」
媒體詢問是否會擔心被批評沒有誠信？柯文哲說，藍白合有合作的合，也有和平的和，他的態度是願意繼續協商，合作的目的是贏得大選，不是贏得初選，就算贏了柯文哲，大選也不會贏。
媒體追問蕭旭岑今日上午有說昨晚無法達成共識有打電話給他？柯文哲表示，昨天晚上12點他就電話開靜音去睡覺，太煩了不想聽，早上起來發現手機太多電話沒接聽。