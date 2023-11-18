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NBA／Westbrook自請替補出發！快艇隨記透露管理層決策內幕

▲Westbrook在今（18日）表示願意從替補出發為球隊做出貢獻，快艇隨隊記者Law Murray也透露一些相關內幕，球團認為Harden才是最適合Leonard與George的控衛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Westbrook在今（18日）表示願意從替補出發為球隊做出貢獻，快艇隨隊記者Law Murray也透露一些相關內幕，球團認為Harden才是最適合Leonard與George的控衛。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

日前洛杉磯快艇透過交易換來明星控衛James Harden，與Russell Westbrook、Kawhi Leonard、Paul George組成「四星陣容」，但戰績不但沒有起色，近期更苦吞6連敗，對此Westbrook也在今（18日）表示願意從替補出發為球隊做出貢獻，快艇隨隊記者Law Murray也透露一些相關內幕，球團認為Harden才是最適合Leonard與George的控衛。

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快艇隨隊記者Law Murray表示，「現實是Harden最終成為Westbrook的替代者，球團為了防止兩人在場上時效果不佳，快艇管理層認為最適合在Leonard與George身邊打球的控衛就是Harden，因為Harden無論在身材、投射都遠優於Westbrook。」

此外對於快艇管理層的決定，主帥Tyronn Lue一直都是力挺Westbrook擔任首發的，但這是管理層的決定，記者Law Murray表示以上賽季的案例來看，當時快艇認為擁有好身材與投射能力的Eric Gordon才是最適合Leonard與George的，如今更將控衛升級為James Harden，沒有理由讓他從替補出發。

根據TNT資深記者Chris Haynes透露，在Russell Westbrook確定從替補出發後，他的先發位置將由Terance Mann取代，快艇期待Westbrook能成為第二陣容的領袖，幫助球隊在比賽過程中展現更好的續航力。

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