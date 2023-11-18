徐若瑄《極島森林》看見大便好興奮！逼陳柏霖獻出第一次：好臭啊
由陳柏霖主持的療癒性節目《極島森林2》，本週播出第3、4集，在擁抱揮別「國民姐夫」具俊曄之後，陳柏霖前往高雄迎接「鋼鐵女王」徐若瑄，結果兩人相視後立刻鬥嘴，展現十足好交情，有趣的是，徐若瑄一見到穿山甲的大便超級興奮，還逼有潔癖的陳柏霖獻出第一次，直呼：「好臭！好臭！」
記者詹鎰睿／台北報導
陳柏霖與具俊曄在翠峰山莊渡過的最後一晚，在星空的陪伴下進行了Men's talk。具俊曄則分享當初因為搭檔發生車禍，使他陷入低潮，幸好個性較為樂天，艱辛地度過了那段時間，而他以過來人的身分給大家建議，「就算工作很成功也不要太開心，工作不好，也不用太難過。」
結束與具俊曄的旅行後，陳柏霖接著迎接朝氣十足、活力滿滿的徐若瑄，由於她是第一次真正的露營，因此對任何事充滿好奇，只要不懂的事就發問，沒做過的事就想體驗，而當兩人跟著穿山甲博士孫敬閔尋找穿山甲蹤跡時，一看到穿山甲的大便，徐若瑄就露出超級興奮的表情。
徐若瑄不僅搶先試聞穿山甲大便，還逼著一旁的陳柏霖聞聞看，起初陳柏霖還不願嘗試，但在徐若瑄的頻頻央求下，被迫近距離體驗大便味，勉為其難的獻出自己的第一次。
受到活潑開朗的徐若瑄感染，陳柏霖也漸漸放開，開始與徐若瑄互相吐槽，還故意問徐若瑄平常有下廚嗎？這讓徐若瑄忍不住翻白眼，「我孩子都7歲了！」兩人合力完成晚餐，並在餐後玩起划拳遊戲，結果陳柏霖不敵女拳王徐若瑄，屢屢落敗，喝了好幾杯黃湯。
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