高雄輕軌駛進雨豆樹林　九如自由路段滑行試車

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今上午輕軌列車進行九如自由路段行車測試，本路段遍植雨豆樹，沿線綠意盎然，為高雄市區知名之綠色隧道。輕軌路廊更遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩，未來營運後，無架空線輕軌列車蜿蜒穿梭雨豆樹下的光影，將是目光追逐的新嬌點，搭乘民眾更可進階體驗悠遊綠廊意境，飽覽城市風光。
捷運局表示，今日行車測試，自C30車站以路軌兩用車拖曳輕軌列車(冷滑行)通過九如/大順、建興/大順、建工/大順、鼎山/大順及民族/大順等路口往返C25-C30路段；接續輕軌列車將以自有電力慢速行駛(熱滑行)往返同一路段並於車站充電。藉由本次冷、熱滑行兩種測試執行該路段淨空檢查，檢測軌道定線符合車輛行駛條件，確保車體外圍不會與路線上任何物體，尤其是雨豆樹枝幹碰觸造成損壞。完成冷、熱滑行測試後確認列車可於該路段行駛，將接續進行各項機電系統設備功能測試、系統整合測試及系統穩定性測試，逐步邁向12月底完成初、履勘及取得營運許可之目標。本次輕軌新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
輕軌成圓最後一哩路C24-C32大順路段施工期間道路交通調整，捷運局感謝市民的包容與支持方能順利完成。目前各車站機電設備已完成安裝作業，為達成輕軌成圓通車目標，輕軌列車將持續不定時於輕軌C24-C32路段進行各項行車測試，俾確保未來營運功能正常及安全，請用路人行經大順路段與輕軌共用路權路口時，遵循交通號誌、標誌、標線指示及義交人員指揮通行，以維整體交通順暢及行車安全。