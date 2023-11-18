不讓民調專家簽字理由曝光 黃珊珊：藍白合裡沒有任何個人
藍白合以民調決定總統大選組合，今（18）日上午在馬英九基金會公布結果，不過傳出破局消息，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議。國民黨智庫副執行長凌濤點名民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊，堅持不讓民調專家在協商上簽名，質疑民眾黨主戰派在關鍵一步阻礙藍白合。對此，黃珊珊回應表示，在這場藍白合裡面沒有任何個人，「如果我們不談，為什麼還要派專家去？」最後變成是他們主張的理由，然後對方說柯文哲個人同意了什麼，這不是民調專家可以處理的，怎麼叫民調專家在現場簽任何字呢？
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊的全國競總舉行記者會，包括黃珊珊、競辦發言人陳智菡、求真民調公司總經理關智宇也陪同出席。針對藍營質疑民眾黨主戰派阻擾藍白合。黃珊珊回應表示，昨天請民調專家去，就是希望用科學的角度，所以沒有什麼主戰派或主和派，大家就是去講道理，如果國民黨主席朱立倫認為柯文哲讓6％，就請朱立倫出來跟社會大眾說明。
黃珊珊表示，「我們講的就是我們會讓3％」，柯侯對賴蕭、侯柯對賴蕭，這兩個是不同的題目，中間的變異值，會比一般誤差範圍還要小，也就是若是誤差範圍2點多％會只剩1.3幾％，如果1.3幾％乘以2，變成2.7％，「我們讓了3％，比真正的誤差範圍還要多」。
黃珊珊強調，希望能夠真的、認真誠意的合作，而不是誰喜歡，你喜歡什麼，我不喜歡什麼，在這場藍白合裡面沒有任何個人，「即使我有個人立場，我也會善盡我總幹事的職責。」
黃珊珊表示，「如果我們不談，為什麼還要派專家去？」去了之後當然是就科學論科學，最後變成是他們主張的理由，然後對方說柯文哲個人同意了什麼，這就不是民調專家可以處理的，怎麼叫民調專家在現場簽任何字呢？