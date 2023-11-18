柯文哲陣營翻桌不認「民調誤差禮讓」 藍白合瀕臨破局

赴美領獎返國　蘇貞昌籲支持蔡賴路線：沒有任何政黨能做到100分

▲蘇貞昌赴美返國後直接跑選舉場，為彰化縣立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶站台。（圖／翻攝陳陳素月臉書，2023.11.18）
▲蘇貞昌赴美返國後直接跑選舉場，為彰化縣立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶站台。（圖／翻攝陳陳素月臉書，2023.11.18）

記者顏幸如／彰化報導

前行政院長蘇貞昌代表總統蔡英文前往美國領取民主服務獎章，今晨下飛機後直接跑選舉場。他感慨看到有些得獎者過得很慘，台灣是成功的民主典範，更應該珍惜守護。他表示沒一個政黨能做到100分、任何政府做事可以人人滿意，但民進黨是台灣人自己支持疼惜出來的，過去成績這麼好，未來更要一起守顧台灣，呼籲大家支持賴清德延續蔡英文路線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國家民主基金會日前舉辦40周年紀念活動，活動中頒發民主服務獎章給總統蔡英文，蔡英文指派前行政院長蘇貞昌前往美國代表領獎。蘇貞昌今（18）日清晨7點返抵國門後，直接轉搭高鐵一路向南，為多位綠營立委參選人助講。

首站抵達彰化縣員林市，為立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶站台，他提及這趟美國見聞，表示2年前有3位美國參議員訪台、宣佈捐贈75萬劑疫苗，這次典禮有幸和其中一位同桌，他當場致謝，並告知台灣不僅在疫情中守住，經濟發展也很好，參議員聽了很高興。

蘇貞昌說，自己代表蔡英文在台上演講，向在場貴賓演講轉達，這不只是她一個人得獎，而是全台灣人一起努力受到肯定，但相對其他國家代表，例如烏克蘭、阿富汗、伊朗等國，領獎者有女性、有新聞記者，有的還在受苦受難，或身處戰爭中，令他不捨。台灣在民進黨執政、蔡英文領導、全國人民打拚之下，成為成功的民主典範，更應該要繼續維護民主。

蘇貞昌批評藍白對手，指有總統候選人說農保不好、是大灑幣；還有人靠向中國，說立委人數若足夠就要刪除國防預算，屆時台灣將無安全與安定可言。他指出沒一個政黨會是100分、沒一個政府做事能讓人人滿意，總是有要改善的地方，但唯有民進黨是台灣這片土地長出來、台灣人自己支持疼惜出來的，是真正堅守價值的政黨，自己5年行政院長任內，也實踐許多國民黨執政時期無法完成的事，像股市破萬點、班班有冷氣等，這幾年台灣的進步飛快，是大家一起努力的成果。

更多「2024大選」相關新聞。

美國國家民主基金會週年活動　蔡英文敦請蘇貞昌代表出席

影／賴清德競總核心9人曝光！蘇貞昌榮譽主委、姚立明擔任主委

如果有大醫院就好了！蘇貞昌、陳其邁助講　蔡培慧憶阿嬤淚灑舞台

回憶找蘇貞昌當閣揆　蔡英文：有人說我們不到兩週就會打起來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞