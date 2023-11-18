赴美領獎返國　蘇貞昌籲支持蔡賴路線：沒有任何政黨能做到100分

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首站抵達彰化縣員林市，為立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶站台，他提及這趟美國見聞，表示2年前有3位美國參議員訪台、宣佈捐贈75萬劑疫苗，這次典禮有幸和其中一位同桌，他當場致謝，並告知台灣不僅在疫情中守住，經濟發展也很好，參議員聽了很高興。
蘇貞昌說，自己代表蔡英文在台上演講，向在場貴賓演講轉達，這不只是她一個人得獎，而是全台灣人一起努力受到肯定，但相對其他國家代表，例如烏克蘭、阿富汗、伊朗等國，領獎者有女性、有新聞記者，有的還在受苦受難，或身處戰爭中，令他不捨。台灣在民進黨執政、蔡英文領導、全國人民打拚之下，成為成功的民主典範，更應該要繼續維護民主。
蘇貞昌批評藍白對手，指有總統候選人說農保不好、是大灑幣；還有人靠向中國，說立委人數若足夠就要刪除國防預算，屆時台灣將無安全與安定可言。他指出沒一個政黨會是100分、沒一個政府做事能讓人人滿意，總是有要改善的地方，但唯有民進黨是台灣這片土地長出來、台灣人自己支持疼惜出來的，是真正堅守價值的政黨，自己5年行政院長任內，也實踐許多國民黨執政時期無法完成的事，像股市破萬點、班班有冷氣等，這幾年台灣的進步飛快，是大家一起努力的成果。
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