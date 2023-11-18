果菜小開自詡販毒圈「少年董」 吸收越南移工販毒

臺中市刑事警察大隊偵一隊日前查獲一名越南籍移工經常販毒給越南同鄉，經持續向上溯源、擴大偵辦，發現其上頭老板竟是一名家中經營連鎖果菜賣場的26歲的陳姓男子。專案小組日前發動搜索，現場再查獲一名武姓越南籍逃逸移工，並查扣安非他命、愷他命、毒品咖啡包等違禁物，其不法犯行陳男百口莫辯。令警方莞爾一笑的是陳男的香菸都印有「少年董」字樣，仿佛自詡是販毒界的後起之秀。
記者鄧力軍/台中報導
中市警方調查陳男家裡經營連鎖果菜賣場，經濟優渥，惟染上施用毒品惡習後，入不敷出，遂從事製毒、販毒牟利，為提高販毒營利成效，竟吸收外籍移工擔任下線從事販毒，將毒品販賣給外籍移工同鄉牟利。警方蒐證後日前發動搜索行動，見陳男與一名武姓外籍移工（26歲）搭乘電梯返回居住處之際，員警一擁而上將其逮捕，經詳細搜索後，於陳男所攜帶背包及居住處，分別查獲第二級毒品安非他命25包(毛重72.59公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重6.91公克)、毒品咖啡包119包、氟-去氯-N-乙基愷他命1袋(12,100公克)、K盤4個、電子磅秤3臺、夾鏈袋、分裝袋1批、封膜機2臺、點鈔機1臺、吸食器24組及手機6支等贓證物
警方搜索陳男居住處發現所吸香菸包裝上標示印有「少年董」等字樣，研判陳男經營販毒事業，產製、販售一條龍，自詡為製、販毒界少年董事長，令現場員警不覺莞爾；全案偵訊後依毒品危害防制條例罪移送雲林地檢署偵辦。警方呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995