「台灣最美國中生」是未來少女的她！14歲顏值超高　迷倒學校家長

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此文一出隨即引起網友們熱烈討論，還因此成為話題，留言中幾乎一面倒地贊成，讓Nico一舉成為鄉民間公認的「最美國中生」，而看到團中的「忙內」Nico被推舉成鄉民最愛，團員們紛紛舉起大拇指說讚，深表同感外更引以為傲，在團員中被稱為「洋娃娃」的Nico更笑說要讓「最美國中生」的封號發揚光大，團員XXIN更笑說：「就麻煩Nico幫幻藍小熊在國中族群多多圈粉了，哈哈！」
幻藍小熊近期推出全單曲〈To 未來的女孩〉送給自己也送給歌迷，藉著正能量的歌詞期許自己更好的同時，更希望以此勉勵自己保持初心、勇往前進；提及自己當初決定進演藝圈的啟蒙偶像，幻藍小熊的九位女孩中除了韓籍團員Ayeon（阿勇）、BIDO、采甄外，全都是「哈韓」一族把韓團當偶像，其中容容最愛BTS防彈少年團堅持努力、「把不可能變成可能」的精神、XXIN則深深地為男團EXO的專輯才華以及團魂深深著迷；許媛媛喜歡TWICE團體的默契及好感情並進而努力向她們看齊；毓則是喜歡帥氣的車銀優，夢想進入演藝圈跟她合作拍戲；Vicky則超愛IVE團員張員瑛的舞蹈才華；「忙內」Nico則欣賞BlackPink的舞台超強魅力。
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