藍白合三家民調不被採用 柯文哲：網路、特殊會員不可靠
藍白合以民調決定總統大選組合，今（18）日上午在馬英九基金會公布結果，不過傳出破局消息。柯文哲競辦今日上午緊急舉行記者會說明原因，柯文哲解釋3家民調不被採用原因，「平常不做民調，最後一天下午丟出一堆出來，這實在是痕跡太明顯」。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊的全國競總舉行記者會，包括競選總幹事黃珊珊、競辦發言人陳智菡、求真民調公司總經理關智宇也陪同出席。藍白合民調中，包括ETtoday、東森（雨晴）、好好聽（關鍵）等3家民調不被民眾黨採用，媒體詢問剔除掉原因？柯文哲表示，這都有科學基礎，網路民調一定不可靠，特殊會員民調當然也不可靠，他當時在想如果要拿來做民調，應該要提供原始資料，坦白講到最後一秒突然丟一份民調出來，也不知道誰做的，也不能這樣做。
柯文哲說，其實他一開始要求，大家把原始資料拿出來以供查核，其實真的要做應該是要這樣，就是你要採用的民調，應該是要提供原始資料，什麼時候不做民調，昨天晚上突然丟出好幾個，他內心就在想什麼時候不做民調，最後一天的下午丟幾個出來，這實在是痕跡太明顯。
關智宇表示，其實之所以手機簡訊的民調建議不予採納的原因，是因為第一個，除了手機簡訊的調查，它不符合被動且隨機的原則，第二個，手機簡訊的民調如果你是用會員資料庫來去發放的時候，這個會員資料庫分佈總共的母體，是不是符合台灣的母體分佈，那如果要採用這樣子的民調，似乎要把整個資料庫裡面的樣本結構也一起一併公佈，才能讓大家知道說資料庫會員是否與台灣母體是一致的。