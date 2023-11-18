黑五大戰！PlayStation 千款遊戲下折扣　 CASETiFY 最低7折

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趕搭黑五購物節檔期，PlayStation Plus會員若將現有方案升級至PlayStation Plus升級，可享7.5折優惠價，若升級至PlayStation Plus高級，則可享7折。成為PlayStation Plus升級和高級會員，即可透過遊戲目錄和經典遊戲目錄暢玩數百款PS4和PS5作品，包括《地平線 西域禁地》、《Ghostwire: Tokyo》、《Sea of Stars》等。此外，特惠折扣也將進駐PlayStation Store，即日起至11月 27日這段優惠期間搶購PS5和PS4遊戲，陣容包括《EA Sports FC 24》、《NBA 2K24》、《暗黑破壞神IV》等有5折～8折不等的折扣。
國際配件品牌 CASETiFY也大動作響應全球年終最大的購物季，提前推出黑五購物節限時優惠，即日起至 11 月 30 日於 CASETiFY 台灣官方網站與全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買指定產品 1 件即享 85 折、2 件享 75 折、3 件或以上享 7 折優惠。除了各式手機殼之外，最新推出 PowerThru™ 2 合 1 充電座，以 MagSafe 兼容的充電底座搭配直立的磁吸柱所組成，可同時提供 iPhone 手機與 AirPods 耳機充電，售價為 3050 元，但可以和3件7折一起享有折扣。算是年底前頗優惠的一檔促銷。