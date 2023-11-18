藍白合卡關　賴清德暗諷柯文哲「說要超越藍綠卻先背叛自己」

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蔡英文在致詞時指出，民進黨的對手現在還在說要決定誰正誰副，他們對國家沒有共同的理念，對政策也沒有共同的願景，「我要告訴大家，這不是藍白合，是藍白分，是藍白分權位、分利益」。
蔡英文呼籲，若兩個政黨沒有共同的理念，政府的運作就會不斷內耗，也無法得到國際的信任，若兩個政黨沒有共同的願景，國家的政策就會亂了方針，更無法穩定推動施政；她強調，台灣已經走向國際，我們要繼續穩健前進，繼續走對的路，選對的人。
賴清德則強調，他始終相信，只有堅定理念，可以提出完整的國家藍圖，有能力團結國民的人，才是國家最需要的領導人，有人過去說，「他要把國家還給你」，現在卻企圖還給國民黨，過去有人說要超越藍綠，現在卻先背叛了自己。
賴清德提到，民主自由是台灣最珍貴的資產，但看到藍白硬是湊在一起，還公然分贓權利，不僅僅沒有民主精神，更沒有把人民看在眼裡，「我要告訴大家，不管藍或白都不是台灣的主流民意，非但不能守護國家安全，更無法提出完整國政藍圖，都不適合擔任國家領導人」。
賴清德強調，兩個不對的人，不論誰正誰副，免強湊合一組，都不可能成為對的一組，在政治上沒有負負得正這種事情，「與其相信來白合，不如堅定支持賴清德」。
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