亞冠賽／日本投手群僅被敲1安送11K！8局提前10:0「扣倒」澳洲
亞冠賽賽程進入第3日，今（18日）早場賽事由地主日本擔任客隊出戰澳洲，日本在首局就展開攻勢，靠著小園海斗敲出中外野安打先馳得點，隨後在3、4、6、7、8局都有分數進帳，其中更在第7、8局分別打下3分與2分，此外日本派出效力樂天金鷲的早川隆久先發，共計主投5局無失分送出7K，與後援投手聯手賞給澳洲1安打完封比賽，終場日本在8局以10:0「扣倒」澳洲。
記者張志宇/綜合報導
首局日本靠著小園海斗得點圈敲安先馳得點，來到3局與4局日本再度開啟攻勢，分別功下2分與1分，5局打完日本以4:0領先澳洲，先發投手早川隆久也在5局結束後被換下場，本場主投5局僅用63球，除了送給澳洲打者15上15下的完美表現，更送給對方7K且並未投出保送。
6局日本靠著藤原恭大率先擊出安打，並利用推進與犧牲打回到本壘得分，進到7局日本火力全開，靠著藤原恭大與石橋康太在滿壘時連續敲安打下3分。
來到8局澳洲守備出現問題，佐藤輝明擊出三壘滾地造成三壘手失誤，隨後秋廣優人選到保送形成一、二壘有人，靠著野村佑希中右外野安打再添加2分，終場日本就以10:0「扣倒」澳洲，以3戰全勝之姿進到本屆亞冠賽冠軍戰。
日本今投手群先發早川隆久與後援吉村貢司朗、佐藤隼輔、清水達也聯手賞給澳洲1安打完封比賽並合計送出11K，雖佐藤隼輔本場無失分，但在登板後投出2次保送並被敲出1安，讓日本投手群無緣送給澳洲無安打比賽。
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