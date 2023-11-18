吃鍋抗低溫！3公斤帝王蟹火鍋「套餐破2萬」 揭一蟹多吃奢華菜色
台灣迎來首波冷氣團，超適合吃暖呼呼的火鍋，若是搭配巨無霸的帝王蟹更是奢華。「潮品集．潮坊」即日起推出「頂級帝王宴 活蟹三吃」佳餚，以「活體帝王蟹」提供奢華3吃，「蒜蓉清蒸」、「避風塘」及3種冬天限定「火窩」口味擇一，限定優惠價19,800元起。高雄萬豪酒店的京樂日本料理餐廳，同樣以活帝王蟹做出「一蟹四吃」的「帝王饗宴」四人套餐，每套29,888元+10%。
記者葉盛耀/綜合報導
「潮品集」旗下子品牌「潮品集．潮坊」欲搶攻高端市場，即日起推出「頂級帝王宴 活蟹三吃」，主打2.2公斤及3公斤奢華的帝王蟹三吃饗宴，以鄂霍次克海域的巨無霸活蟹入料。
除了「蒜蓉清蒸」、「避風塘」兩種料理手法，第三吃則是以潮汕獨有的「火窩」型式上桌，湯底有「潮汕沙茶窩」、「皮蛋香菜窩」、「潮汕酸菜窩」擇一，其中首推「潮汕沙茶窩」以潮汕道地工法，選用新鮮扁魚、蝦米等食材，再加入有別台式沙茶的花生、芝麻等佐料，精準火喉、小量拌炒5小時，十分考究。
另附贈的奢華海鮮盤，包含深海草蝦、澎湖小管、北極貝、螺片及季節食蔬，新鮮海鮮搭配湯頭濃郁、秘製的窩底，要給消費者帝王般的新食尚享受，「頂級帝王宴 活蟹三吃」冬季限定優惠價19,800元起，需提前2日預訂。
高雄萬豪酒店的京樂日本料理餐廳同樣選擇活帝王蟹，以「一蟹四吃」設計「帝王饗宴」四人套餐，套餐綜合前菜、壽司、生魚片、烤物、炸物、火鍋、水果及甜點拼盤，組合成八道豐盛的時令饗宴。即日起至2024年1月14日每日限量供應，須提前3日來電預訂。
擁有「日本產食材認證」的京樂日本料理餐廳，百分之五十以上的食材皆來自日本，此時就有體型碩大、重達3公斤的活體帝王蟹，蟹肉肥美飽滿並富有彈性，堪稱蟹中之王。
一蟹四吃菜色包含「炭烤帝王蟹腳」、「帝王蟹天婦羅」、帝王蟹綜合生魚片」，備受矚目的是「帝王蟹火鍋」，鹹香豐腴的蟹膏與蟹肉放入鍋物中涮煮，搭配綜合野菜拼盤及烏龍麵，涮出清甜的澎湃海味。套餐另包含「魚子醬胭脂蝦」、「和牛干貝海膽壽司」等菜色。