藍白合破局最大苦主是他！才換「侯柯搭擋」看板 眾幫QQ：都掛了
國民黨與民眾黨「藍白合」以民調決定2024總統大選組合，今（18）日卻傳出卡關、可能破局的消息，其中最大的苦主恐怕就是新北市板橋東區立委參選人葉元之。葉元之在15日藍白會談後，於選區掛上全新看板，上頭除了他還有侯友宜、柯文哲搭擋組合，如今過沒幾天局勢就產生變化，讓臉書粉專「讓大哥先做四年」截圖直呼：「藍白合破局最大苦主，板橋葉元之。看板都掛了，幫QQ！」
記者賴禹妡／綜合報導
葉元之15日在臉書粉專發文，寫下「藍白合啦！這片看板要重新設計嗎？要在侯旁邊加上柯啦！」只見原先看板為葉元之與侯友宜握手，上方則為「2024台灣再出發」的標語。而藍白合相關消息曝光後，隔日葉元之上談話性節目，就透露原本已經準備好要掛上競選看板，但因藍白合而臨時喊卡，重新再製作加上柯文哲的版本。
葉元之17日於臉書粉專再度發文，並曬出新看板掛上牆面的照片，直呼「藍白好不容易合了，一定要珍惜這得來不易的結果，團結一致，推動政黨輪替！」而看板上除了葉元之及侯友宜，果然又新增了柯文哲，標語也改成「2024聯合政府」。
如今「藍白合」又有可能破局，臉書粉專「讓大哥先做四年」就截圖葉元之看板直言「藍白合破局最大苦主，板橋葉元之。看板都掛了，幫QQ！」但葉元之也隨即更新貼文，表示「藍白尚未破局」，與其關心這面看板，倒不如關注其他政事議題。