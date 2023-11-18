陳冠希來台倒數！本人PO 43歲高清近照 被誇「老了還是超帥」
亞洲潮流天王陳冠希（Edison）擁有頂級顏值，早年與金城武、吳彥祖、古天樂受封「台港四大美男」，不料，15年前爆發醜聞，退出演藝圈從商，2017年結婚生女後樂當「女兒傻瓜」。暌違多年，陳冠希將來台參加時尚活動，久違在台灣公開露面的他，搶先分享高清宣傳照，預告訪台資訊，43歲狀態被誇「老了還是帥」。
記者楊穎軒／綜合報導
本月20日，陳冠希會和《Vogue》雜誌全球編輯總監、「時尚女魔頭」安娜溫圖（Anna Wintour）、奧斯卡最佳男配角關繼威等人現身台北大直，參加「GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞」（GQ MOTY 2023）盛會，陳冠希預計踏上紅毯與民眾近距離互動。
陳冠希昨（17）日在332萬追蹤數的IG轉發活動個人照，可見他一頭時髦髮型參著幾絲白髮，兩鬢如霜，五官依舊俊美、有稜有角，臉上的細紋瑕不掩瑜，帥度不減，增加的是雅痞男人味，網友大讚：「有冠希就給讚」、「哇！冠希哥要來」、「冠希真的也老了...（但還是帥）」！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁