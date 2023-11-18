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好萊塢男星劉敬擔任新北耶誕城大使！路人圍觀獻出第一次超害羞

▲好萊塢男星劉敬，今年擔任「新北歡樂耶誕城」的廣告大使，也在大庭廣眾之下獻出他的第一次廣告拍攝，讓他直呼有些害羞。（圖／TVBS提供）
▲好萊塢男星劉敬，今年擔任「新北歡樂耶誕城」的廣告大使，也在大庭廣眾之下獻出他的第一次廣告拍攝，讓他直呼有些害羞。（圖／TVBS提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

曾和楊紫瓊、吳彥祖合作影劇《西遊ABC》的好萊塢男星劉敬，今年獲邀擔任「新北歡樂耶誕城」形象大使，也獻出他人生首部廣告處女秀，挑戰可愛戲路，因為是在公眾場合拍廣告，這讓劉敬忍不住感到相當害羞，「多少還是覺得有點不好意思。」

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每年冬季最受矚目的節慶活動「新北歡樂耶誕城」，即將於17日起正式開城，日前也釋出形象廣告，由新生代男星劉敬擔任形象大使，獻出他的廣告處女作。劉敬坦言有點不太習慣，「因為之前扮演的角色都比較嚴肅，這次要一直笑。」劉敬過去曾以小歌迷身分在台下觀賞「巨星耶誕演唱會」，如今擔任形象廣告主角，他開心表示，「沒想過會有這一天，真的有點受寵若驚！」

▲新北歡樂耶誕城。1118。（圖／TVBS提供）
▲劉敬（左）在廣告中與眾多海外好友拍照打卡，展現耶誕城無國界的幸福氛圍。（圖／TVBS提供）
對劉敬而言，耶誕節是個共享、同樂的節日，「耶誕節我一定是跟家人、朋友一起過，這是剛好可以找朋友一起玩的機會。」而在形象影片中，劉敬也與眾多海外好友在耶誕城裡各個景點，一起拍照打卡歡慶佳節，展現出耶誕城無國界的幸福氛圍，也呼應耶誕城希望邀請全球好友，一同甜蜜造訪的精神。 

劉敬演出《華燈初上》打響名號後，緊接著進軍好萊塢，戲劇表現亮眼，但他卻還未有廣告拍攝經驗，首支作品就獻給耶誕城。劉敬分享初體驗的心得，「拍戲時劇組會營造氛圍，讓演員進入狀況。但廣告拍攝節奏快，需要立刻掌握情緒，感受性不太一樣。」

由於在公眾場合拍攝，難免遭到路人圍觀，劉敬竟有些害羞，「之前在拍戲劇的時候，是在封閉空間，不會有路人的問題。」首次拍攝再加上路人圍觀，一次體驗兩種不同的新體驗，也讓劉敬笑說，算解鎖人生新成就。

▲新北歡樂耶誕城。1118。（圖／TVBS提供）
▲劉敬曾在《華燈初上》飾演林心如的養子，後續進軍好萊塢，與楊紫瓊、吳彥祖等人尬戲。（圖／TVBS提供）
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