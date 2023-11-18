NBA／James Harden關鍵4分打！快艇106:100擊敗火箭 終止6連敗
洛杉磯快艇「四星連線」終於開胡，今（18）日在Russell Westbrook主動降為替補、並且James Harden在終場前完成關鍵4分打的帶領下，最終以106:100擊敗休士頓火箭，拿下勝利，終止近期6連敗。
記者黃建霖/綜合報導
在Harden被交易到這支球隊之後，快艇至今還沒有拿到任何一勝，這支球隊也承受著巨大壓力。主要原因在於球隊4名球星Harden、Westbrook、Kawhi Leonard、Paul George在配合上還沒找到最理想的方式，化學反應仍待建立。
今天Westbrook自願從替補打起，球隊面對6連勝的火箭，仍打得十分艱難，雙方激戰到最後一節，兩隊各打出一波攻勢，火箭在Alperen Sengun兩罰一中後追平比數。
關鍵時刻，Harden挺身而出，在接獲Leonard傳球後、拆彈成功，轟進致勝三分球，還有小帳加一的機會。最終快艇守住領先優勢，帶領球隊拿下最後勝利。
Harden今天主控，效率有所提升，全場11投8中，攻下24分9籃板6助攻， Leonard進帳23分8籃板5抄截，Paul George也拿到23分8籃板3助攻2抄截的全面數據。Westbrook上場17分鐘，得到8分3籃板2助攻。