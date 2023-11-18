藍白共識如九二共識自欺欺人　姚立明酸：柯的談判能力能信？

我是廣告 請繼續往下閱讀
姚立明接續說，傳出要列民眾黨不分區的黃國昌說，柯文哲太天真，他相信國民黨一定會公平公正，「我聽了這兩個人的說話，我真的快嚇死了，政治是管理眾人的事情，眾人就是有好人、有壞人，一個連好人、壞人都不能分辨的人，居然還能夠選總統，他能管理好這個國家嗎？」
姚立明酸說，一個天真到模棱兩可的協議，柯文哲也敢簽，被誆騙了當天都沒發覺，這種談判能力，「他居然還敢講他可以去跟中國談判，讓兩岸局勢緩和，你能相信嗎？所以我對大家只有一個建議，千萬不要聽柯文哲講什麽，一定要看柯文哲做什麽，這一點最重要」。
姚立明提到，11月15號那天，國民黨的前總統馬英九、黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲談判出來後，每個人都信心滿滿，馬英九甚至於還對外說，這是歷史性的一刻，國民黨立委鄭麗文說，馬英九最後都在力挽狂瀾，說這次應該能得諾貝爾和平獎。
姚立明續指，結果四天不到，藍白協議就破局，就各自解讀，「這個場景你知道我想到什麽？讓我想到馬英九跟國民黨全黨，到現在還高談闊論九二共識，談判到現在還在說，九二共識談判非常成功，是兩岸和平的定海神針，可是你們有沒有發覺，九二共識跟藍白六點協議，不是一模一樣嗎？」
姚立明質疑，當初就是國民黨自信滿滿，其實根本沒有共識，兩岸各自解讀，現在是兩黨各自解讀，各說各話、各懷鬼胎，連國內兩個互相友善的政黨談判，國民黨都能自嗨，甚至於自欺欺人，「我們能相信他們未來主導台灣的政治，然後去跟對岸談判能成功嗎？」
更多「2024大選」相關新聞。