「原子少年」OPENsi西門町遇怪風！慘遭燈架砸中 緊急送醫治療
由男團選秀節目《原子少年》成團出道的OPENsi近來推出新歌〈我為什麼難過〉，唱出屬於男孩們的愛情惆悵，關於一段情感逝去的追悔與回憶。 而子輇在MV中，還上演被女友甩巴掌的戲碼，威任則是在拍攝MV時，遭燈架砸傷，緊急送醫，打針吃藥後，再趕回片場拍攝。
記者吳雨婕／綜合報導
子輇扛下重任，首度擔綱MV男主角挑戰愛情戲碼，與女主角到大稻埕貨櫃碼頭、河濱公園等場景，2人甜蜜談情充滿著粉紅泡泡，但也有著天橋上爭執吵架劇情，甚至被女方狠狠甩了一記耳光，他專注表演上，反觀其他團員隔空觀望，一副等著看好戲的樣子相當愜意。子輇開心說：「很榮幸能擔任這次的男主角，與女主角互動方面我是盡最大的力量讓自己放鬆，其實我非常緊張，害怕每一個鏡頭沒有好好表現，所以盡可能享受在這個氛圍，幸好女主角很好相處，到後面我們雙方都能比較放鬆去表現。」
MV深夜時在西門町巷內拍攝，正當大家都在忙著工作時，現場突然來了一陣怪異強風吹倒了2層樓高的燈架，工作人員完全來不及去接住燈架、只能趕緊喊叫要大家小心閃躲，威任聽聞後下意識舉起雙手護住頭部，未料還是直接被擊中砸傷，所幸頭部沒有受傷、但手卻當場被燈架給重擊，整隻手立刻腫了起來，忍著疼痛送往醫院急診，照完X光、吃藥打針治療後，再趕回片場繼續拍攝，突如其來的意外可把大家都嚇壞了。