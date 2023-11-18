冰島火山警報持續攀升！專家警告：就像搖晃的碳酸飲料 一開就爆
冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula），火山爆發的風險迫在眉睫，短時間內頻繁發生的地震，被視為火山爆發的前兆，首當其衝的「格林達維克」（Grindavik）小鎮居民已被疏散。有專家形容，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）目前就好像一罐持續搖晃的碳酸飲料，大規模噴發幾乎肯定會發生，問題只在於是幾小時、幾天還是幾週後。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，冰島氣象局警告，16日在斯瓦爾森吉（Svartsengi）地熱發電廠的鑽孔中，檢測到岩漿氣體，這表明法格拉達爾火山即將在未來幾天內噴發。
地球科學專家哈特利（Margaret Hartley）表示，當岩漿堤與地球表面相連的裂縫被打開時，火山活動一觸即發：「這個過程有點像是一罐搖晃的碳酸飲料，一旦罐子頂部出現裂縫，飲料就會帶著大量泡沫噴溢而出。」
地球物理學家歐菲吉森（Benedikt Ofeigsson）聲稱，跡象表明，雷克雅內斯半島下方巨大的岩漿走廊正在擴張，冰島氣象局光是17日當天就檢測到超過1000次地震。鄰近的格林達維克幾乎已無人煙，巨大的裂縫布滿在當地的馬路甚至建築物上。
冰島氣象局並警告，地震和即將發生的大規模火山爆發，恐怕標誌著雷克雅內斯半島未來數十年都將處於不穩定中，新的「噴發週期」即將開始，不只格林達維克，可能受到影響的城鎮居民都得考慮搬遷。