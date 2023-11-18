名家論壇》鈕則勳／藍白又卡關的終極解決方案

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但之後，柯在內部會議時談到「被突襲」並哽咽落淚，柯媽媽也替柯抱不平，妹妹柯美蘭也哽咽不捨他的哥哥，加上媒體的報導，似乎便形塑了「協議對柯不盡公平」的氛圍 ; 反觀侯友宜，除了並未針對協議來做文章外，也表示「要多看看柯文哲的優點」，也沒有針對柯營的反彈進行回擊，只有低調以對。若是以政治操作來說，柯反而會被認為藉此形塑對己有利的氛圍，不只為衝民調支持度，也持續在為下一輪談判累積籌碼，那外界又應該如何評估這樣的操作來凸顯公平呢？確實是個耐人尋味的議題。
但不論如何，藍白確定進入下一輪政黨協商，但會如何談，確實煞費思量，畢竟雙方在互信不夠的情況下，面對更尖銳的僵持點，在時間更緊迫當下，破局的風險更高。首先，若是由侯、柯、朱繼續談，馬仍做見證人的話，或許是較好的開局，一方面原班人馬，好歹有一定程度的默契，可直接切入關鍵議題進行討論，也較能夠節省時間，來因應迫切的登記時程 ; 但問題是，柯已說過他太容易被說服，對方一直堅持，他就可能說「好啦好啦」，幕僚勢必不同意這樣的模式，柯受到內部壓力後，會否接受原談判模式，變得有懸念。
其次，若是由一組人進行黨對黨協商，有利的部分是，主帥加核心幕僚在同一平台上，更能針對彼此卡關的問題進行多面向討論，形成的共識彼此願接受的可能性更高，也更能說服黨內其他人士與支持者，降低日後衝突的可能風險 ; 但問題是，參與協商人數太多，卡關可能性更高，或許更不易妥協，畢竟當十五日協議成局後，柯幕僚卻又認為所謂六個共識之下，有許多模糊地帶，並拋出五點疑問希望雙方共同做出釐清，而後柯辦又要求侯競辦於十七日下午六點前上傳已公布民調報告供雙方審閱，作為下一階段是否採納為有效樣本之討論基礎。柯營幕僚攻勢凌厲，雙方幕僚會否僵持不下？可能風險已然拉高。
再加上團隊協商所耗費的時間更多，面對登記期限將至，會不會導致壓力下的匆促決策，仍有掛一漏萬可能？還有若政黨協商，朱侯加幕僚可視為一組人，但馬英九是否參與？以何種形式參與？或許還得藍白雙方幕僚先期協商，又增加了複雜程度，究竟應如何做，才能創造各方雖不滿意，但能接受的協商形式，確實燒腦。
最後，就卡關的關鍵點，民調技術層面來說，有無雙方協調個具體數據，而非是讓各方各說各話、像前次協議所說的「誤差範圍」？畢竟雙方對於3%與6%有堅持，是否將其折衷在一個大家都能接受的平均數，依據此數據來進行樣本抽樣與加碼決勝的最後一波新的民調，並由雙方都能接受的民調機構來執行，看是在既有的三比三上來綜合評比，或是就僅以此最後一波單一民調數據來決勝負？或許也是個解套方法。
若是最後的協商能成，藍白整合或能起死回生。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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