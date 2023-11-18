藍白合再卡關！黃光芹怒批國民黨「不要臉」：乾脆要賴清德讓10%
國民黨與民眾黨陣營日前協商後，終於對合作一事達成共識，不料原定今天宣布正副總統搭配人選，卻因民調誤差導致雙方再次卡關，對此，資深媒體人黃光芹稍早在臉書痛批「國民黨還要多不要臉」，並指出侯友宜美國去了、大型造勢也辦了、韓國瑜也挺了，民調還是拉不起來，國民黨於是死皮賴臉要人讓，是要拖著柯文哲一起倒下去，上架民進黨？乾脆要賴清德讓10%算了。
記者陳苾暐/綜合報導
黃光芹提到，民調證明，柯贏侯，醜媳婦終於見了公婆!國民黨連內參民調都證明侯輸，還繼續說謊「超柯趕賴」，同時諷刺表示「侯美國也去了、大型造勢也辦了、韓國瑜也挺了，民調還是拉不起來，國民黨於是死皮賴臉要人讓，是要拖著柯文哲一起倒下去，上架民進黨？乾脆要賴清德讓10%算了」
黃光芹接著指出，「讓，怎麼是成就大局為台灣？而且還讓3%？柯文哲是頭昏了？還是被藍鬼牽走」，「讓，不能當做理所當然。遊戲規則一開始，就被柯文哲弄擰了，國民黨若得寸進尺，柯文哲自己該檢討!他應該去查字典，看看什麼是『軟土深掘』! 」
黃光芹表示，《美麗島電子報》和《ETtoday》的「民調」上不了枱面，連國民黨的民調專家都唾棄，可以收攤了。那些拿來帶風向的媒體，真有夠專業，另外，黃光芹也強調，「馬英九基金會執行長蕭旭岑再鬼扯，就是加害馬英九!還公道伯咧!？不過是扮豬吃老虎! 」