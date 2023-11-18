「反猶」言論炸鍋！IBM、蘋果等大品牌撤廣告抵制X　馬斯克再反擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
白宮發言人貝茨（Andrew Bates）痛批，馬斯克認為是事實的這則發文違背了美國的核心價值，宣揚反猶太主義和種族主義仇恨，貝茨說「我們以最強烈的措辭譴責這種行為」。
馬斯克的「反猶」立場引發爭議，IBM開出第一槍，率先發聲明強調已經立即暫停在X上投放的所有廣告。根據《紐約時報》報導，蘋果、獅門娛樂、迪士尼、華納等公司也紛紛撤回了在X上的廣告以作為抵制，不過這些公司尚未如同IBM一樣發出正式聲明。
對於批評聲浪一波接一波，馬斯克繼續發文反擊，在個人X上分享了一份「捍衛言論自由（Stand with X to protect free speech）」的聲明，表示將在下週一對Media Matters以及其他所有「共謀對X進行欺詐性攻擊」的團體提出訴訟。
馬斯克之前就多次質疑許多民間的媒體監督組織，不公平地透過錯誤指控想要「殺死」X這個平台，曾被他點名的除了Media Matters，還包括反反猶太主義的反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）組織。
除了揚言提告外，馬斯克還發文抱怨「他們的董事會、他們的捐助者、他們的黑錢網絡，所有這些…」，另外也回覆了另位用戶的發文，該用戶表示這些所謂的媒體監督團體似乎特別針對X，而對於Tiktok、Reddit、臉書、IG上的反猶言論不感興趣。馬斯克則回覆說「好問題」，似乎依舊覺得自己遭到不公平對待。
無論馬斯克是否相信自己的言論屬於言論自由保護的範疇，廣告公司「The Miller Group」的創始人米勒（Renee Miller）直言，廣告客戶對於要不要與其劃清界線有自已的決定，通常「我們總是建議不要公開政治立場」。X的投資者格伯（Ross Gerber）也指出，99%的公司品牌不會希望自己與納粹扯上一丁點關係，「這是你能想像到的最愚蠢的政策」，格伯補充。