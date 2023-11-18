NBA／LaVine心儀下家湖人入列！曾透露想與LBJ打球且願改打控衛
NBA芝加哥公牛在今以97:103在主場不敵奧蘭多魔術，開季至今僅打出4勝9敗，東區倒數第4的戰績，也讓交易陣中主力的風聲四起，《Yahoo Sports》記者Jake Fische透露，若是交易Zach LaVine希望前往邁阿密熱火、洛杉磯湖人、費城76人，其中更有美國球迷在近日發現，LaVine在受訪時曾表示想與LeBron James一起打球，並稱願意改打控衛。
記者張志宇/綜合報導
此前Zach LaVine在接受芝加哥媒體訪問時，就曾表示，「自己對與LeBron James一起打球十分感興趣，每個人都想與世界上最好的球員一起打球，而我也很想和James一起打球，若一起打球我願意去改打控衛。」
Jake Fische也透露，Zach LaVine是想到一支爭冠球隊，所以希望去76人、湖人與熱火，但除了爭冠球隊外，Fische直言馬刺也是Zach LaVine心儀球隊之一，LaVine對於加盟聯手「斑馬」Victor Wembanyama十分感興趣，且更希望能為馬刺主帥Gregg Popovich效力。
Zach LaVine開季至今12場比賽皆有上場，場均上場35.2分鐘，繳出21.7分、4.9籃板、3助攻，整體命中率為40.7％、三分命中率為33％，雖交易風聲四起，但目前公牛管理層還尚未決定將重建還是立拚季後賽。
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