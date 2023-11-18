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美女主播張宇揪前夫開離婚趴！酒後落淚吐心聲：推他去撞牆

▲美女主播張宇（右）宣布離婚，結束長達6年的婚姻，開玩笑說要幫前夫推輪椅去撞牆。（圖／FB）
▲美女主播張宇（右）宣布離婚，結束長達6年的婚姻，開玩笑說要幫前夫推輪椅去撞牆。（圖／FB）

記者江芷稜／綜合報導

37歲的美女主播張宇昨（17）日突然宣布離婚，與從事AI產業的老公劉先生和平分手，結束6年婚姻，2人邀請一票好友參與「恢單趴」，宣告好聚好散，要做離婚夫妻的典範。她事後在IG分享離婚心得，感謝前夫多年來的照顧，更打趣說以後老了要推他去曬太陽，「會推他去撞牆」，隨後又改口要兒子幫忙推輪椅。

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▲張宇過去是美女主播，嫁給事業有成的學長，令外界相當稱羨。（圖／翻攝自張宇臉書）
▲美女主播張宇嫁給事業有成的政大學長，令外界相當稱羨。（圖／翻攝自張宇臉書）
張宇夫婦發文證實離婚，並合影宣布消息，分手後將邁入人生第二篇章，「這不是結束，而是新的開始」！她強調絕非把婚姻當兒戲，而是認同經營婚姻很辛苦，彼此身分改變後，像撿回一個人生摯友。劉先生也表示心有慚愧，婚姻裡有太多角色需找到平衡，決定讓彼此調整好身心，他未來與張宇還是一家人，家人永遠都是他們的第一順位。

▲張宇現在是《小姐不熙娣》的固定班底，也有不同領域的事業。（圖／翻攝自張宇臉書）
▲張宇現在是《小姐不熙娣》的固定班底，也有不同領域的事業。（圖／翻攝自張宇臉書）
張宇與前夫是政大的學妹、學長，剛見面就感覺似曾相識，成為無話不談的好友，且對方全力支持她的夢想，非常寵愛她，求婚時更脫口「願意為了妳奮鬥一輩子」，浪漫之舉讓她激動落淚，立刻點頭下嫁，從張小姐變成劉太太。婚後她稱讚老公是100分的好男人，但原本38歲才要凍卵的人生計劃，沒料到結婚生子進度超前，讓她有點不適應，內心仍羨慕單身的好友們。

▲張宇表示老公是100分的好男人，但內心仍對婚姻不適應，羨慕單身的朋友們。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）
▲張宇表示老公是100分的好男人，但內心仍對婚姻不適應，羨慕單身的朋友們。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）
如今宣布和平分手，張宇曬出恢單趴影片，她手拿著一杯酒小酌，感性自嘲還是滿愛哭的，心情還是有影響，也感謝前夫的照顧，「雖然他滿難搞，可是他其實對我很好，謝謝他，老了可以互相推去曬太陽啊」，然後又對劉先生開玩笑說，以後會推他去撞牆，隨後改口要兒子幫她們推輪椅。

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