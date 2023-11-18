清潔隊員遭毆打及餐盒砸臉　桃環局提告捍衛公權力

桃園市一名黃姓男子昨（17）日晚間因為追車丟垃圾遭清潔隊員勸阻，竟當街持棍毆打清潔隊員，導致受傷送醫；另外，大溪區中隊李姓隊員因請民眾重新做好垃圾分類，卻遭該名女子直接拿紙餐盒往隊員臉上砸，事發現場都有進行蒐證並已向警局報案，環境清潔稽查大隊表示絕對會依法追究到底，循司法途徑為受傷受辱的隊員討回公道及尊嚴。
記者李春台／桃園報導
環保局指出，觀音區姜姓隊員昨天下午5點多沿街收運垃圾，行經長興路、褔昌街口段時，發現黃姓男子騎機車拎著垃圾包追趕垃圾車，好意下車制止黃姓男子追垃圾車的危險行為，不料黃男竟惱羞成怒持棍毆打隊員，造成姜姓隊員身上多處挫傷紅腫，緊急送往醫院治療後所幸無大礙，目前已返家休養，後續將循司法途徑提出傷害告訴。
另一起事件為晚間7點多大溪區李姓隊員於埔頂街72號前，發現民眾所丟垃圾包內夾雜大量可回收物，故當場退還請她重新分類，但該名女子拒不配合，還強詞奪理大聲咆嘯，不僅霸佔垃圾車後車斗，甚至情緒失控拿起便當紙餐盒直接往隊員臉上砸去，公然羞辱清潔隊員，目前已向警局備案，將依妨礙公務及侮辱公務員向法院提出告訴。
環保局長陳世偉除嚴正譴責暴力行為，並重申絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害，如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底，絕不寬貸。
陳世偉強調，每位清潔隊員在工作崗位上都相當認真盡責，在桃園大街小巷不分晝夜、不畏風雨，做好環境清潔工作，若有服務不周之處，也請民眾能循正常管道申訴，遇有糾紛時也應控制情緒冷靜溝通，清潔隊員一定會虛心檢討改進，符合市民期待。