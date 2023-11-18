館長44歲照拿柔道金牌！飛日本征戰「舉國旗狂歡」：我盡力了
知名網紅館長（陳之漢），時常以幽默風趣的性格和在地化口吻分享健身、武術的觀念給大家，廣受粉絲喜愛，沒想到已經44歲的他，今（18）日再度傳出好消息，竟然跑到日本比國際柔術比賽，最終拿了一面金牌、一面銅牌，只見館長開心地舉著國旗狂歡，讓網友們紛紛驚呆，「太帥了吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
館長今日在社群平台貼文分享，「一金一銅！日本國際柔術比賽盡力了！」原來他近日帶著徒弟們一同飛到日本沖繩市參加國際柔術比賽，最終拿下一金一銅好成績，更讓人驚訝的是，現年已經44歲的館長，竟然也有下場比賽，而且還拿到金牌。
只見館長開心地張開國旗，帶著微笑與大家合影，看來非常滿意自己的表現。貼文曝光後，立刻掀起大家討論，「館長真是台灣之光」、「館長真的很厲害」、「柔道部主將，黑熊」、「乍看以為是p圖的耶」、「最強三公分。」
事實上，館長過去是海軍陸戰隊出身，退伍之後拜會各大名師學習武術，包含自由搏擊、散打、柔術都很專精，還拿過各式各樣的比賽冠軍，戰績十分輝煌，即便開了健身房之後，館長仍積極傳授武術理念給大眾，經常在直播中教學防身術，希望民眾都能保護自己也能保護別人。
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