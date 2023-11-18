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館長44歲照拿柔道金牌！飛日本征戰「舉國旗狂歡」：我盡力了

▲現年44歲的館長帶著團隊到日本比國際柔道，最終竟拿下個人金牌，開心地舉著國旗狂歡，「盡力了！」（圖／館長IG）
▲現年44歲的館長帶著團隊到日本比國際柔道，最終竟拿下個人金牌，開心地舉著國旗狂歡，「盡力了！」（圖／館長IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

知名網紅館長（陳之漢），時常以幽默風趣的性格和在地化口吻分享健身、武術的觀念給大家，廣受粉絲喜愛，沒想到已經44歲的他，今（18）日再度傳出好消息，竟然跑到日本比國際柔術比賽，最終拿了一面金牌、一面銅牌，只見館長開心地舉著國旗狂歡，讓網友們紛紛驚呆，「太帥了吧！」

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館長今日在社群平台貼文分享，「一金一銅！日本國際柔術比賽盡力了！」原來他近日帶著徒弟們一同飛到日本沖繩市參加國際柔術比賽，最終拿下一金一銅好成績，更讓人驚訝的是，現年已經44歲的館長，竟然也有下場比賽，而且還拿到金牌。

▲館長去日本奪下國際柔道比賽金牌。（圖／館長IG）
▲館長親自率領旗下子弟兵，前往日本沖繩比賽。（圖／館長IG）
只見館長開心地張開國旗，帶著微笑與大家合影，看來非常滿意自己的表現。貼文曝光後，立刻掀起大家討論，「館長真是台灣之光」、「館長真的很厲害」、「柔道部主將，黑熊」、「乍看以為是p圖的耶」、「最強三公分。」

事實上，館長過去是海軍陸戰隊出身，退伍之後拜會各大名師學習武術，包含自由搏擊、散打、柔術都很專精，還拿過各式各樣的比賽冠軍，戰績十分輝煌，即便開了健身房之後，館長仍積極傳授武術理念給大眾，經常在直播中教學防身術，希望民眾都能保護自己也能保護別人。

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▲館長去日本奪下國際柔道比賽金牌。（圖／館長IG）
▲館長靠著經驗與能力，成功壓制各國好手，奪下金牌。（圖／館長IG）
▲館長去日本奪下國際柔道比賽金牌。（圖／館長IG）
▲比完賽後，館長不忘與對手擁抱，展現武術家精神。（圖／館長IG）

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