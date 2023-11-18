柯佳嬿傳說再加一！揪趙又廷、許光漢、吳慷仁共用耳機藏流量密碼
「金鐘影后」柯佳嬿出道18年，配對的男星演藝事業都扶搖直上或暴紅，就連老公坤達也受惠，成為演藝圈的都市傳說，讓她被封為「藝界扶龍王」。除了與她合作會旺，另一個「柯佳嬿都市傳說」是，只要她在片中與男主角一起戴耳機，除了男演員會越來越紅、該部作品也會超夯，已有三試不爽的應證，包括與趙又廷合作電影《艋舺》、和許光漢揪心的《想見你》、近期就是和吳慷仁合作的《模仿犯》。
記者蔡依庭／綜合報導
柯佳嬿13年前在電影《艋舺》飾演私娼寮妓女，一幕趙又廷找她尋歡，一陣尷尬後，趙又廷播放卡帶隨身聽，拿了一邊的耳機給柯佳嬿，2人話都沒說話聽著音樂，宛如靜止的畫面，氣氛唯美，該片最後賣座破2.6億元，同時也開啟她「扶龍王傳說」，趙又廷之後的演藝事業果真是順風順水。
之後不管是在2019年影集或2023年電影版的《想見你》，柯佳嬿換和新一代小生許光漢一起戴同個耳機聽音樂，許光漢也因為《想見你》成為近年來台灣最紅的男演員，幾乎是紅遍全亞洲，聲勢持續水漲船高，除了再次證明扶龍王的威力，而今年初才上映的電影版《想見你》，最後票房高達1.32億元。
今年上檔的懸疑劇《模仿犯》，柯佳嬿是吳慷仁的前女友，其中一幕是他們初認識時，坐在長廊的椅子聊著天，說著說著，柯佳嬿又把耳機分給對方，編劇巧妙的安排，馬上又敏感地聯想到，她總是熱愛和男主角share耳機聽音樂，事實也證明，《模仿犯》最後叫好叫座、成績大放異彩。
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