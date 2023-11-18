裴洛西讚蕭美琴：她是出色外交官和戰略思想家

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第30屆亞太經濟合作會議（APEC）今天在舊金山落幕，張忠謀下午召開國際記者會，坐在第一排的蕭美琴不時轉頭聆聽媒體提問，必要時輕聲協助記者溝通，自APEC第一天至最後一天，時時刻刻將焦點放在台灣代表團身上。
張忠謀伉儷晚間舉行答謝宴，美方多位政要和科技人士親自蒞臨，去年訪問台灣的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）致詞時，特別感謝蕭美琴在駐美代表職務上的專業表現。
她說，「我們（美方政要）從她（蕭美琴）身上學到很多」。
裴洛西離開前接受台灣媒體訪問，被問及蕭美琴可能出任民進黨總統參選人賴清德副手時，儘管秉持一貫立場不介入台灣政治和選戰，仍再次強調，「她（蕭美琴）是一位出色的外交官，懂得傾聽和理解」。
裴洛西說，對某些人來說，有些事務需要花時間才能做出正確決定，而蕭美琴一直都保有耐心地在應對，「她作為駐美代表，我們感到很自豪」。
裴洛西認為，蕭美琴不僅在駐美代表這個角色上，稱職執行台美經濟和文化交流任務，扮演著專業外交官的職責，此外，她更能體認到國際安全對全球關係的重要性，裴洛西說，「她（蕭美琴）具有豐富的知識，也是一位戰略思想家」。
答謝宴上，張忠謀伉儷與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳伉儷、 聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）伉儷、台灣代表團官員和商界領袖等貴賓同坐一桌，席上互動熱絡，蕭美琴也不時起身與貴賓們交談致意，順利完成此次APEC任務。（編輯：高照芬）1121118