「碰肩擦撞」爆衝突 ！基隆3煞持刀砍人 外籍男大生搶救3天不治
本月15日凌晨，基隆市發生一起鬥毆案件，就讀海洋大學的23歲馬來西亞籍陳姓男子與24歲顏姓友人到KTV飲酒唱歌，結束後，陳男與顏男到附近超商買東西，不料卻與22歲林姓、陳姓以及18歲張姓男子因肩膀碰撞，引發肢體衝突，過程中，22歲陳男手持刀械砍傷對方2人，雖警消趕抵後，立刻協助傷者送醫，但陳姓男大生仍因傷勢過重，今（18）日凌晨宣告不治。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，15日凌晨4時許，陳姓男大生與顏男於KTV唱歌結束後，徒步到附近超商買東西，期間與陳男、林男、張男等人肩膀發生碰撞，進而演變成肢體衝突，期間陳姓男大生與顏男更遭對方持摺疊刀砍傷。
警方獲報後趕抵，第一時間將2名傷者送醫救治，但由於陳男傷勢嚴重，搶救3天後仍於今天凌晨宣告不治，經調閱監視器，3名犯線迅速遭逮捕送辦，法院審理後裁定羈押陳姓犯嫌，林、張男則是限制住居。
警方表示，當日事發後，第一分局相關幹部即於第一時間至醫院關懷慰問，待被害人母親及姊姊搭機來台後，也適度向家屬說明案情及提供犯罪被害保護協會資源，期間警察局第一分局、外事科、少年隊等單位會同校方及犯罪保護協會亦給予家屬全程關懷與協助，將持續協助家屬後續事宜。