快訊／大樂透頭獎2.2億！「200萬加碼」有81組　11/17最新獎號曝

一開賣就預約5成！開箱美享地新主廚聖誕菜單　法式主體透日本風

▲美享地餐廳今年3月剛邀來新主廚Fabien Vergé，擅長在法式料理中融入日本菜元素，此次的聖誕菜單，吃得到多種高檔海鮮食材，聖誕菜單剛開賣，就被預約5成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美享地餐廳今年3月剛邀來新主廚Fabien Vergé，擅長在法式料理中融入日本菜元素，此次的聖誕菜單，吃得到多種高檔海鮮食材，聖誕菜單剛開賣，就被預約5成。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

離聖誕節不到2個月，全台高檔餐廳紛紛推出聖誕大餐。高雄萬豪酒店11樓的「美享地餐廳」，今年3月剛邀來象牙海岸長大的星級新主廚Fabien Vergé，秉持多年法國、香港等地餐廳背景，並曾在台北自己開業，還榮獲米其林一星殊榮。此次針對聖誕節菜單匯聚多種高檔海鮮，每人5880+10%起，將在12月23日～25日推出，且才剛開賣就已被預訂5成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「美享地餐廳」現定義為當代法式料理(Contemporary French Cuisine)，並連續兩年獲米其林美食指南入選餐廳。3月延攬米其林一星主廚Fabien Vergé擔任主廚，午間套餐每人2,580元+10%，共有5至6道餐點；晚間套餐每位3,580元+10%，可品嘗8至9道料理。新主廚上任約8個月，已培養一票南台灣的死忠顧客。

擁有20年豐富閱歷的Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，遊歷里昂、巴黎及香港等城市，並曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，師承名廚Yannick Alléno的技藝。主廚奉行的料理核心為：重視食材的本質(essancial)、異國遊歷建構風味(voyager)以及共享美饌(sharing)，創造輕鬆愉悅、風格獨到的美食饗宴。還未來「美享地餐廳」之前，Fabien其實在台深耕逾10年，自家經營的餐廳於2018年榮獲米其林一星殊榮。

▲20年廚藝資歷的Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，遊歷里昂、巴黎及香港等，並曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，也曾獨立於台北開設餐廳，並曾獲米其林一星殊榮。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲20年廚藝資歷的Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，遊歷里昂、巴黎及香港等，並曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，也曾獨立於台北開設餐廳，並曾獲米其林一星殊榮。（圖／高雄萬豪酒店提供）
熱愛海鮮並且因為從小生長在象牙海岸，擅長處理魚料理的Fabien提到，此次聖誕餐，他利用了相當多的高檔海鮮，像是鮭魚卵、龍蝦、干貝、魚子醬與野生鰤魚等，並且有相當多都來自於北海道。

像是開胃菜「鮭魚卵｜西班牙紅蝦｜章魚」，三款小開胃菜包含鮭魚卵，簡單以茴香、紅椒點綴；及碳烤過的西班牙紅蝦，以蝦夷蔥提香；還有布里歐吐司加奶油煎過，上頭有舒肥慢煮過的章魚、風乾臘腸、酸豆等，風味淡雅，嚐得出各式食材堆疊出的獨特風味。

▲套餐中的首道料理「鮭魚卵｜西班牙紅蝦｜章魚」中，就嚐得到各式新鮮的鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐中的首道料理「鮭魚卵｜西班牙紅蝦｜章魚」中，就嚐得到各式新鮮的鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
Fabien提到，他的料理手法偏愛將各式優質食材的原味提升出，再將之組合出絕妙風味，像是「龍蝦｜日式高湯｜魚子醬」，除了有鮮甜的活龍蝦肉，並加入高檔魚子醬，再沖入熬煮多時的日式高湯，在所有海味飽滿鮮甜中，因為還有白蘿蔔薄片的微微辛辣，味蕾受到刺激與喚醒。

▲湯品「龍蝦｜日式高湯｜魚子醬」就已可嚐到多種高檔海鮮食材。（圖／記者葉盛耀攝）
▲湯品「龍蝦｜日式高湯｜魚子醬」就已可嚐到多種高檔海鮮食材。（圖／記者葉盛耀攝）
Fabien的菜色以法國菜為基礎，卻處處可見日本料理的影像，像是「干貝｜大蔥｜大蒜」是微炙表面的香甜干貝，搭上日本大蔥、大蒜泡泡，再以芝麻葉的微苦襯托出主體的甘。

▲「干貝｜大蔥｜大蒜」裡頭有滿滿的大蔥元素與大蒜香氣，很有日本菜系的滋味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「干貝｜大蔥｜大蒜」裡頭有滿滿的大蔥元素與大蒜香氣，很有日本菜系的滋味。（圖／記者葉盛耀攝）
而「野生鰤魚｜花椰菜｜蛤蜊」則是將鰤魚輕煎過表面，仿若日本生魚片，但搭著海瓜子與白色的蛤蜊泡沫，底下還有青花椰菜與毛豆做成的泥，最後淋上帶著香柚香氣的奶油醬汁，香醇中又透點柑橘的清香感。同樣也是日法交融的代表作。

▲「野生鰤魚｜花椰菜｜蛤蜊」則有鰤魚輕煎過表面，最後淋上的柚香風味奶油醬汁，很畫龍點睛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「野生鰤魚｜花椰菜｜蛤蜊」則有鰤魚輕煎過表面，最後淋上的柚香風味奶油醬汁，很畫龍點睛。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜的「A5和牛｜馬鈴薯｜香菇」則特別選用A5和牛紐約客部位，恰到好處的熟度，吃起來柔嫩多汁，搭佐的牛肉醬汁加了些綠色的韭菜油提香，很能襯托出牛肉的甜韻，一旁更有綿細的馬鈴薯泥與煎香的香菇，亞洲元素又再度完美穿插展演。至於外型漂亮的甜點「柳橙｜松子｜脆片」，以血橙製成的冰沙搭著新鮮橙片，主調性酸甜而宜人。Fabien提到，此次的聖誕菜色屆時可能會隨每日食材進貨而再稍作調整，以求讓顧客嚐到所有食材最好的品質與風味。

▲主菜「A5和牛｜馬鈴薯｜香菇」中除了牛排，還有韭菜、香菇等亞洲元素。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜「A5和牛｜馬鈴薯｜香菇」中除了牛排，還有韭菜、香菇等亞洲元素。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐結尾的甜點「柳橙｜松子｜脆片」外觀相當雅緻，滋味酸甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲套餐結尾的甜點「柳橙｜松子｜脆片」外觀相當雅緻，滋味酸甜。（圖／記者葉盛耀攝）
台北也有精彩的聖誕餐聯名餐會，甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團專注在地小農旬鮮食材結合健康概念的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別推出烤雞外帶套餐2650元，匯集五方食藏招牌料理，像是拜雍火腿芝麻葉PIZZA、焗烤牛肉千層麵、法式薯泥、南瓜湯等，其中主菜是香烤半雞配烤馬鈴薯時蔬，以台灣小農露天放養90天以上的黃金福氣雞來製作，浸漬鹽水12小時後風乾，再烤至外皮金黃酥脆，肉質甘美。套餐適合四人左右分享，亦可內用需另加收一成服務費。

▲「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別針對聖誕節推出烤雞外帶套餐2650元。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）
▲「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別針對聖誕節推出烤雞外帶套餐2650元。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）

聖誕吃到飽！誠品行旅首推半自助式　文華Café吃龍蝦帝王蟹加牛排

迎聖誕節！全家咖啡加9元送「聖誕杯塞」　限3天「濃美式買1送1」

LINE免費貼圖13組！醜白兔祝聖誕新年快樂　快下載今年最新早安圖

新北耶誕城周邊4家高樓餐廳！吃飯就能賞燈　這家吃到飽還送龍蝦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞