一開賣就預約5成！開箱美享地新主廚聖誕菜單　法式主體透日本風

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擁有20年豐富閱歷的Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，遊歷里昂、巴黎及香港等城市，並曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，師承名廚Yannick Alléno的技藝。主廚奉行的料理核心為：重視食材的本質(essancial)、異國遊歷建構風味(voyager)以及共享美饌(sharing)，創造輕鬆愉悅、風格獨到的美食饗宴。還未來「美享地餐廳」之前，Fabien其實在台深耕逾10年，自家經營的餐廳於2018年榮獲米其林一星殊榮。
熱愛海鮮並且因為從小生長在象牙海岸，擅長處理魚料理的Fabien提到，此次聖誕餐，他利用了相當多的高檔海鮮，像是鮭魚卵、龍蝦、干貝、魚子醬與野生鰤魚等，並且有相當多都來自於北海道。
像是開胃菜「鮭魚卵｜西班牙紅蝦｜章魚」，三款小開胃菜包含鮭魚卵，簡單以茴香、紅椒點綴；及碳烤過的西班牙紅蝦，以蝦夷蔥提香；還有布里歐吐司加奶油煎過，上頭有舒肥慢煮過的章魚、風乾臘腸、酸豆等，風味淡雅，嚐得出各式食材堆疊出的獨特風味。
Fabien提到，他的料理手法偏愛將各式優質食材的原味提升出，再將之組合出絕妙風味，像是「龍蝦｜日式高湯｜魚子醬」，除了有鮮甜的活龍蝦肉，並加入高檔魚子醬，再沖入熬煮多時的日式高湯，在所有海味飽滿鮮甜中，因為還有白蘿蔔薄片的微微辛辣，味蕾受到刺激與喚醒。
Fabien的菜色以法國菜為基礎，卻處處可見日本料理的影像，像是「干貝｜大蔥｜大蒜」是微炙表面的香甜干貝，搭上日本大蔥、大蒜泡泡，再以芝麻葉的微苦襯托出主體的甘。
而「野生鰤魚｜花椰菜｜蛤蜊」則是將鰤魚輕煎過表面，仿若日本生魚片，但搭著海瓜子與白色的蛤蜊泡沫，底下還有青花椰菜與毛豆做成的泥，最後淋上帶著香柚香氣的奶油醬汁，香醇中又透點柑橘的清香感。同樣也是日法交融的代表作。
主菜的「A5和牛｜馬鈴薯｜香菇」則特別選用A5和牛紐約客部位，恰到好處的熟度，吃起來柔嫩多汁，搭佐的牛肉醬汁加了些綠色的韭菜油提香，很能襯托出牛肉的甜韻，一旁更有綿細的馬鈴薯泥與煎香的香菇，亞洲元素又再度完美穿插展演。至於外型漂亮的甜點「柳橙｜松子｜脆片」，以血橙製成的冰沙搭著新鮮橙片，主調性酸甜而宜人。Fabien提到，此次的聖誕菜色屆時可能會隨每日食材進貨而再稍作調整，以求讓顧客嚐到所有食材最好的品質與風味。
台北也有精彩的聖誕餐聯名餐會，甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團專注在地小農旬鮮食材結合健康概念的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別推出烤雞外帶套餐2650元，匯集五方食藏招牌料理，像是拜雍火腿芝麻葉PIZZA、焗烤牛肉千層麵、法式薯泥、南瓜湯等，其中主菜是香烤半雞配烤馬鈴薯時蔬，以台灣小農露天放養90天以上的黃金福氣雞來製作，浸漬鹽水12小時後風乾，再烤至外皮金黃酥脆，肉質甘美。套餐適合四人左右分享，亦可內用需另加收一成服務費。