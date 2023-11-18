中國科大58周年校慶 基市府發言人余治明獲頒優秀校友
中國科技大學今(18)日舉辦58周年校慶，舉辦傑出暨優秀校友頒獎表揚，其中行銷與流通管理系105學年度畢業、現任基隆市政府發言人余治明，獲頒第36屆優秀校友。余治明表示，畢業至今從未忘記「公誠廉勇」校訓，在公部門服務時刻警惕自己遵守校訓，為人處事要「公私分明」，也感謝母校的栽培。
記者吳嘉億／綜合報導
余治明表示，大學生活充滿許多規劃彈性，在兼顧課業同時，也有餘力能經營社團活動，結交許多社團夥伴，學習各種人際互動與活動規劃，是自己最珍貴的回憶，如果人生還能再一次選擇，仍然會堅持當初的決定，成為中國科大的一份子。
中國科技大學行銷與流通管理系系主任王懷田說到，余治明在大二時擔任系學會會長，帶領社團幹部舉辦多項活動，凝聚系上師生情誼，畢業後擔任系友會長，維繫系友感情與協助學校宣傳，並在數年後完成國立臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所碩士學位，積極向上，敬業樂群的個性是學弟妹們學習的楷模。
王懷田還提到，目前系上以「智慧物流」與「數位行銷」為發展主軸，開設「智慧物流科技管理及操作」課程，以機器人、無人機及無人車為授課重點，而在「智慧商務導論」的課程中，透過軟體及設備操作，納入元宇宙的概念，將科技融入情境化教學；每年並透過教育部計畫補助提供與日本及美國交換學生一年及選送到日本知名企業實習近20位，期望培育更多優秀人才，提升學生競爭力。