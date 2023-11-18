胡宇威新婚陳庭妮超match「沒避孕」 震驚唐禹哲偷生子藏11年
胡宇威今（18）日出席「SISLEY」髮品活動記者會，大方分享新婚3個月「很match，愉快的不得了」，但是一直沒找到適當場地辦婚禮，今年已經是無望了，然後他們又要避開冬、夏兩季，所以實在是無法確定何時能完成，但允諾一定會辦。感覺他還沒準備好當爸爸，但是以爸爸視角在看世界，坦言目前都沒在避孕，不過他進度早已落後，像同樣也是偶像劇《終極》系列的唐禹哲，都偷生子11年，胡宇威聽到嚇爆：「真的假的！」
記者蔡依庭／台北報導
41歲胡宇威和唐禹哲是同年，所以聽到對方有11歲兒子先是嚇傻，但也覺得這個年紀來說還算合理。其實《終極》系列除了唐禹哲藏子功力一絕，當年紅透半邊天的偶像男神吳尊也是祕婚生孩，來自《終極三國》代表的胡宇威順勢黑白講：「搞不好我也有偷藏啊！」
但他明明很明顯以事業為主，根本還沒要當爸，而且又強調希望人生順序是「結完婚再生子」，不過他現在又沒在避孕，世事難料，他今天講話很哲學：「有小孩子是一個很重大的責任，希望來到這個新世界時比較和平的狀況，然後沒有戰爭。」
他連買房子的話題也講得深奧，「 夢想的房子，是一個夢想的房子，我們還是很喜歡作夢」，聽完真的頭冒問號「蛤？」簡單講就是，他看上眼的房子都是天價，有多天呢？他說：「超天！」當然也有考慮國外的房子，但終究要先在台灣好好工作。接著分享，他太愛烹飪，等到退休時會想開個只要有他一人上班的攤子，希望能夠近距離好好服務顧客。
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