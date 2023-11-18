藝文重要推手！許文龍生前最愛小提琴　為夢想創設奇美博物館

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經營理念上，許文龍認為，「家庭健康第一，事業第二」，人賺錢的目的是為了追求幸福和福祉，希望企業能夠在所有同仁及合作夥伴之間創造幸福感，並把回饋社會作為奇美集團的重要工作，並因此創設奇美醫院、提供當地居民醫療照護，而奇美博物館則承擔了傳承珍貴的文化寶藏的責任。
此外，對於奇美博物館，許文龍曾提到，他在小時候曾經見過日本人設立的小小博物館，並對此印象非常深刻，那時候就發下心願，如果自己有能力，未來也要做一個博物館，成為他一直放在心中、不曾遺忘的心願，後來小學時的許文龍發現了免費參觀、館藏又豐富的台南州立教育博物館，對其也深有啟發。
許文龍在創設奇美博物館的過程中，並沒有打算一步登天，而是先從藝術資料館來做起，但一年經費就高達1億元，還要分成15年來完成，展館業務一開始以出借藝術、自然史相關影碟資料，並購買複製畫海報發送到各學校機關做為推廣為主。
後來，資料館的運作步上正軌，許文龍也讓資料館開始收藏原作，並以博物館角度思考，擇定西洋藝術、樂器、自然史、兵器四大類收藏為方向。他曾說過，買畫有個原則就是寫實的，要讓大家都看得懂，也希望創立博物館讓後代子孫都能欣賞得到。
許文龍不只是國內重要龍頭企業的創立者，也是國內藝文的推手，生前除收藏外，最為人所熟知的就是他愛好音樂、會演奏小提琴與曼陀林，今日奇美醫院證實，許文龍已於2023年11月18日上午11時17分辭世，享耆壽96歲。