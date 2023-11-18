柯文哲陣營翻桌不認「民調誤差禮讓」 藍白合瀕臨破局

藝文重要推手！許文龍生前最愛小提琴　為夢想創設奇美博物館

▲奇美博物館形象影片「心願的起源」，曾詳述奇美集團創辦人許文龍在困苦童年歲月，許下興建博物館願望的心路歷程，帶領民眾一起重溫博物館成立的初心。（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館形象影片「心願的起源」，曾詳述奇美集團創辦人許文龍在困苦童年歲月，許下興建博物館願望的心路歷程，帶領民眾一起重溫博物館成立的初心。（圖／奇美博物館提供）

記者林志怡／台北報導

奇美實業創辦人許文龍於1960年創設奇美塑膠廠，後更名奇美實業，歷經幾次轉型逐漸朝集團化發展，1987年創立奇美醫院、1992年創立奇美博物館，是國內藝文的重要推手，博物館中驚人的收藏也曾登上美國有線電視新聞網（CNN）旅遊頁面，而許文龍今（18）日中午以96歲高齡辭世。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許文龍在1928年出生在台南市神農街、1953年創立奇美塑膠廠，從最早的塑膠製品、壓克力到ABS，歷經幾次轉型，帶領奇美成為業界龍頭，後經過多次轉型，逐漸往集團化方向發展，如今的奇美實業仍是全球最大的ABS樹脂供應商，關係企業擴及食品、醫藥、藝文、家電等各個領域。

經營理念上，許文龍認為，「家庭健康第一，事業第二」，人賺錢的目的是為了追求幸福和福祉，希望企業能夠在所有同仁及合作夥伴之間創造幸福感，並把回饋社會作為奇美集團的重要工作，並因此創設奇美醫院、提供當地居民醫療照護，而奇美博物館則承擔了傳承珍貴的文化寶藏的責任。

此外，對於奇美博物館，許文龍曾提到，他在小時候曾經見過日本人設立的小小博物館，並對此印象非常深刻，那時候就發下心願，如果自己有能力，未來也要做一個博物館，成為他一直放在心中、不曾遺忘的心願，後來小學時的許文龍發現了免費參觀、館藏又豐富的台南州立教育博物館，對其也深有啟發。

許文龍在創設奇美博物館的過程中，並沒有打算一步登天，而是先從藝術資料館來做起，但一年經費就高達1億元，還要分成15年來完成，展館業務一開始以出借藝術、自然史相關影碟資料，並購買複製畫海報發送到各學校機關做為推廣為主。

後來，資料館的運作步上正軌，許文龍也讓資料館開始收藏原作，並以博物館角度思考，擇定西洋藝術、樂器、自然史、兵器四大類收藏為方向。他曾說過，買畫有個原則就是寫實的，要讓大家都看得懂，也希望創立博物館讓後代子孫都能欣賞得到。

許文龍不只是國內重要龍頭企業的創立者，也是國內藝文的推手，生前除收藏外，最為人所熟知的就是他愛好音樂、會演奏小提琴與曼陀林，今日奇美醫院證實，許文龍已於2023年11月18日上午11時17分辭世，享耆壽96歲。

奇美集團創辦人許文龍辭世！享耆壽96歲　設博物館、醫院回饋社會

急診待床搬回家中！　奇美醫院組「急診居家醫療團隊」讓病人免奔波

奇美醫院重陽節關懷長輩 「健康久久 關懷久久」活動表敬意

華慶工業捐贈奇美醫院加護型救護車 救人如虎添翼緊急救援更即時

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞