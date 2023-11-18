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桃園長庚運動醫學中心今啟用　谷筱霜、曾雅妮談復健歷程

▲詹益聖指出，有別於傳統的醫療環境設計，含括跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理諮詢多元服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一運動指導及訓練。（圖／記者李春台攝，2023.11.18）
▲詹益聖指出，有別於傳統的醫療環境設計，含括跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理諮詢多元服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一運動指導及訓練。（圖／記者李春台攝，2023.11.18）

記者李春台／桃園報導

長年投入照護台灣運動員的長庚醫院是國內頂尖的運動醫學重鎮，今（18）日舉辦2023年第四屆學術研討會，同時為新成立的「桃園長庚運動醫學中心」剪綵啟用，這也是長庚繼高雄、嘉義二院區之後，斥資近4600萬元成立的第三個運動醫學中心，引進日、美等國先進儀器並結合中西醫頂尖醫療，除了協助選手再創佳績，也將服務對象擴及到一般民眾，希望把過去十年累積豐厚的照顧經驗，幫助更多熱愛運動的民眾免受運動傷害之苦。

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為促進國內運動醫學研究與照護經驗交流，長庚紀念醫院自2020年起每年固定舉辦運動醫學學術研討會，邀請國內外專家及運動好手參加，是運動醫學領域難得的盛會。今年邁入第四屆，特別邀請空手道選手谷筱霜和辜翠萍、高爾夫球天后曾雅妮、職棒全壘打王林智勝分享受傷後的心路歷程及長庚運動團隊的照護經驗。

▲曾雅妮在台上分享她受傷及治療的經過。（圖／桃園長庚醫院提供）
▲曾雅妮在台上分享她受傷及治療的經過。（圖／桃園長庚醫院提供）
谷筱霜自2018年參加長庚運動醫學照護計畫，今年亞運最後5秒以驚人的戰士精神成功逆轉，收下金牌勝利。辜翠萍在2019年底練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，經嘉義長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健，2021年順利回歸競技舞台，今年繼亞錦賽奪金後再戰亞運奪銀，重返顛峰。她們表示很感謝長庚運動團隊多年來的支持，是最堅強的後盾，讓她們可以在賽場上更無後顧之憂地全力以赴。

曾雅妮也分享她長期被髖部疼痛所困擾，導致在擊球方面的表現受到嚴重影響。幸好在長庚骨科詹益聖副院長召集下，組成醫療團隊針對手術前、中、後擬訂了半年治療與訓練計畫，目前復原狀況良好。林智勝則是因踩壘時受傷，造成左腳踝內外側韌帶全斷，原本復健要一年多，但在高雄長庚從開刀、復健到運動醫學中心訓練，提早半年回到球隊。他感謝長庚團隊在治療過程中不斷地鼓勵及幫忙，讓他更了解自己的身體外，也更有堅持下去的信心，傷後還能穩定在球場上表現。

▲反重力跑步機是透過空氣浮力的原理，減輕使用者80%體重負荷，避免訓練時對關節造成過大壓力。（圖／記者李春台攝，2023.11.18）
▲反重力跑步機是透過空氣浮力的原理，減輕使用者80%體重負荷，避免訓練時對關節造成過大壓力。（圖／記者李春台攝，2023.11.18）
桃園長庚運動醫學中心主任，也是基隆長庚紀念醫院副院長詹益聖表示，桃園長庚運動醫學中心空間佔地226坪，設置了63項檢測與訓練設備，參考國內外同儕機構的建置經驗，有別於傳統的醫療環境設計，含括跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理諮詢多元服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一運動指導及訓練，除了讓教練及選手本人以更數據化角度瞭解目前訓練成果，作為調整的參考，並可因應不同運動傷害，選擇適合的訓練項目，加速病人復原時程。

長庚決策委員會主委程文俊指出，長庚運動醫學照護計畫今年邁入第十年，在董事長王瑞慧的大力支持下，已投入近3億元經費，陪伴了四千名選手成長，2018年擴大至國高中學校並向下扎根，從小建構學生正確運動禁藥、營養及防護知識，今年前往花東地區，照護花蓮體中、台東體中二所學校年輕運動員，展望下一個十年，將照護服務擴及至一般民眾。

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