桃園長庚運動醫學中心今啟用　谷筱霜、曾雅妮談復健歷程

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谷筱霜自2018年參加長庚運動醫學照護計畫，今年亞運最後5秒以驚人的戰士精神成功逆轉，收下金牌勝利。辜翠萍在2019年底練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，經嘉義長庚運動醫學團隊協助進行肌腱重建手術治療與復健，2021年順利回歸競技舞台，今年繼亞錦賽奪金後再戰亞運奪銀，重返顛峰。她們表示很感謝長庚運動團隊多年來的支持，是最堅強的後盾，讓她們可以在賽場上更無後顧之憂地全力以赴。
曾雅妮也分享她長期被髖部疼痛所困擾，導致在擊球方面的表現受到嚴重影響。幸好在長庚骨科詹益聖副院長召集下，組成醫療團隊針對手術前、中、後擬訂了半年治療與訓練計畫，目前復原狀況良好。林智勝則是因踩壘時受傷，造成左腳踝內外側韌帶全斷，原本復健要一年多，但在高雄長庚從開刀、復健到運動醫學中心訓練，提早半年回到球隊。他感謝長庚團隊在治療過程中不斷地鼓勵及幫忙，讓他更了解自己的身體外，也更有堅持下去的信心，傷後還能穩定在球場上表現。
桃園長庚運動醫學中心主任，也是基隆長庚紀念醫院副院長詹益聖表示，桃園長庚運動醫學中心空間佔地226坪，設置了63項檢測與訓練設備，參考國內外同儕機構的建置經驗，有別於傳統的醫療環境設計，含括跨專科整合式門診、檢查治療、運動營養與心理諮詢多元服務，並聘有專業運動訓練師提供一對一運動指導及訓練，除了讓教練及選手本人以更數據化角度瞭解目前訓練成果，作為調整的參考，並可因應不同運動傷害，選擇適合的訓練項目，加速病人復原時程。
長庚決策委員會主委程文俊指出，長庚運動醫學照護計畫今年邁入第十年，在董事長王瑞慧的大力支持下，已投入近3億元經費，陪伴了四千名選手成長，2018年擴大至國高中學校並向下扎根，從小建構學生正確運動禁藥、營養及防護知識，今年前往花東地區，照護花蓮體中、台東體中二所學校年輕運動員，展望下一個十年，將照護服務擴及至一般民眾。