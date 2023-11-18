入冬降溫優惠！全聯鍋底第2件5折　超商暖暖包10元、關東煮特價

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📍即起至11月23日前
◾無老豆腐白湯鍋/無老辣香鍋800g，單包特價240元，第2件5折，平均一包只要180元
◾海底撈醇香牛油湯底150g，單袋50元，第2件5折，平均一袋只要37.5元
◾石二鍋，經典爆香石頭鍋/鮮菇百味/蔬食鍋(全素)750g，單包特價198元，第2件5折，平均一包148.5元
◾這一鍋火鍋湯底「秘藏老火湯/御膳麻辣800g」單包240元，第2件5折，平均一包180元
🟡家樂福火鍋季
📍即起至11月21日
◾海底撈麻辣血旺寬粉，原價218元買1送1
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐，原價298元買1送1
◾點點心/撈王/金色三麥/漢來/麻神湯底系列，第一件189元、二件358元，平均179元
◾六福皇宮上海醃篤鮮火鍋湯、酸白菜火鍋湯，原價279元特價199元
◾錢都（胡椒豚骨白湯鍋/絕品麻辣臭臭鍋），原價185元特價129元
📍即起至11月19日
◾小白兔暖暖包（24小時）原價139元、特價129元
◾小白兔貼式暖暖包14hr（日文）原價159元、特價139元
◾暖達人24小時暖暖包 原價129元、特價109元
🟡大潤發
📍即起至11月23日前，指定鍋物買1送1
◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元
◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至11月28日
◾厚乳拿鐵享第2杯半價（原價65元、特價49元）
◾經典純奶茶、經典純奶青、CITY PEARL全品項，第2杯6折優惠。
◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1
◾麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味的鮮食，即日起祭出指定商品2件92折、3件88折
◾白兔暖暖包指定品項第2件5折（即起至11月21日）
◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1（即日起至11月28日）
🟡全家
📍門市即起至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）
購買現煮咖啡、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」
◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）
◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），
◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）