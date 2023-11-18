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入冬降溫優惠！全聯鍋底第2件5折　超商暖暖包10元、關東煮特價

▲今夜（18日）低溫下探10度，通路火鍋、湯底、保暖商品限定優惠，包括全聯鍋底第2件5折；7-11關東煮任選買4送1，門市護唇膏、副手霜第2件6折。（圖／7-11提供）
▲今夜（18日）低溫下探10度，通路火鍋、湯底、保暖商品限定優惠，包括全聯鍋底第2件5折；7-11關東煮任選買4送1，門市護唇膏、副手霜第2件6折。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

首波強烈冷氣團強襲，今夜（18日）低溫下探10度，通路火鍋、湯底、保暖商品限定優惠，包括全聯鍋底第2件5折；全家有暖暖包買5送5、咖啡買1送1；7-11關東煮任選買4送1，門市護唇膏、副手霜第2件6折。

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🟡全聯常溫湯底第2件5折

📍即起至11月23日前

◾無老豆腐白湯鍋/無老辣香鍋800g，單包特價240元，第2件5折，平均一包只要180元

◾海底撈醇香牛油湯底150g，單袋50元，第2件5折，平均一袋只要37.5元

◾石二鍋，經典爆香石頭鍋/鮮菇百味/蔬食鍋(全素)750g，單包特價198元，第2件5折，平均一包148.5元

◾這一鍋火鍋湯底「秘藏老火湯/御膳麻辣800g」單包240元，第2件5折，平均一包180元

▲全聯百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折。（圖／全聯提供）
▲全聯百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折。（圖／全聯提供）
🟡家樂福火鍋季

📍即起至11月21日

◾海底撈麻辣血旺寬粉，原價218元買1送1

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐，原價298元買1送1

◾點點心/撈王/金色三麥/漢來/麻神湯底系列，第一件189元、二件358元，平均179元

◾六福皇宮上海醃篤鮮火鍋湯、酸白菜火鍋湯，原價279元特價199元

◾錢都（胡椒豚骨白湯鍋/絕品麻辣臭臭鍋），原價185元特價129元

📍即起至11月19日

◾小白兔暖暖包（24小時）原價139元、特價129元

◾小白兔貼式暖暖包14hr（日文）原價159元、特價139元

◾暖達人24小時暖暖包 原價129元、特價109元

▲（圖／家樂福提供）
▲家樂福冬季火鍋大賞，即起至11月21日前指定商品優惠。（圖／家樂福提供）
🟡大潤發

📍即起至11月23日前，指定鍋物買1送1

◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元

◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元

🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至11月28日

◾厚乳拿鐵享第2杯半價（原價65元、特價49元）

◾經典純奶茶、經典純奶青、CITY PEARL全品項，第2杯6折優惠。

◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1

◾麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味的鮮食，即日起祭出指定商品2件92折、3件88折

◾白兔暖暖包指定品項第2件5折（即起至11月21日）

◾滷味、麻辣燙、關東煮任選買4送1（即日起至11月28日）

▲7-11麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味的鮮食，即日起祭出指定商品2件92折、3件88折。（圖／7-11提供）
▲7-11麻油雞飯、藥膳排骨湯、人參雞湯等美味的鮮食，即日起祭出指定商品2件92折、3件88折。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市即起至11月19日

◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）

◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）

購買現煮咖啡、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」

◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）

◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），可享同價位加99元多1件

◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）

◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）

◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）

▲全家今起限2天，有特大杯美式、大杯濃美式買1送1優惠；全家暖暖包買5送5、7-11第2件10元。（圖／記者鍾怡婷攝、7-11提供）
▲全家今起限2天，有特大杯美式、大杯濃美式買1送1優惠；全家暖暖包買5送5、7-11第2件10元。（圖／記者鍾怡婷攝、7-11提供）

週末限2天！全家美式買1送1、7-11寄杯買2送2　小白兔暖暖包10元

黑五購物節來了！賣場「麝香葡萄買2送1」增量1.5倍　全聯買1送1

冷氣團急凍探10°C！全家美式買1送1、暖暖包10元　7-11拿鐵買2送2

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